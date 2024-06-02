Сьюзен Сарандон и Уильям Х. Мэйси снимутся в фильме «Выход направо»

Сьюзен Сарандон, Уильям Х. Мэйси («Линкольн для адвоката») и Марсия Кросс («Ты») исполнят главные роли в фильме «Выход направо» (Exit Right). Как сообщает Deadline, режиссером и сценаристом проекта выступит Томас А. Морган, ранее снимавший документальные фильмы.

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Главная героиня Ян Рэндлал (Сарандон) – волевая, предприимчивая и уверенная в себе женщина. Она недавно вышла на пенсию, сделав успешную карьеру журналиста и получив в как местное так и национальное признание. Но планы на увлекательную старость обрывает страшный диагноз: Ян узнает, что у нее неоперабельная раковая опухоль мозга. Отказываясь принимать лекарства, из-за которых последние дни ей пришлось бы провести на больничной койке, Рэндалл переезжает в палатку на заднем дворе своего дома. И тогда ее муж Джон (Мэйси), будучи преисполнен решимости сделать ей последний подарок, отправляется с женой в кругосветное путешествие — пешком, в их родной город. Джон по натуре домосед, бывший бухгалтер в мебельной компании и тоже пенсионер. Он очень практичен, ему нравятся простые вещи и размеренная жизнь, но ради жены он готов всё бросить. Кросс сыграет Монику Фриман - сестру Ян. Она глубоко презирает Джона и полна решимости обеспечить своей сестре все удобства, которые может предоставить современная медицина, несмотря даже на ее протесты.