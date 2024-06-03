Джонни Депп и Джефф Бриджес сыграют в новом фильме режиссёра «12 обезьян» Терри Гиллиама

Съёмки запланированы на январь 2025 года. По словам режиссёра, основой для картины стала идея о конце света, в котором бог решает уничтожить человечество, и единственным, кто пытается всех спасти, оказывается дьявол. «Посмотрим, что из этого выйдет. Но это хороший сценарий. Будет очень смешно для тех, кто любит обижаться», — пошутил Терри Гиллиам. Роль бога в фильме отдана актёру Джеффу Бриджесу. В «Карнавале в конце света» также сыграют Адам Драйвер и Джейсон Момоа, сообщает портал Première. Гиллиам известен по фильмам «Двенадцать обезьян», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Братья Гримм» и др.