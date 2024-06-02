На Забайкальском кинофестивале  в двух номинациях победил якутский фильм "Тимир"

Снятая в Якутии комедийная драма "Тимир" выиграла "Приз зрительских симпатий" на одиннадцатом Забайкальском международном кинофестивале (ЗМКФ), закрытие которого состоялось в Чите. Режиссер картины Николай Корякин также одержал победу в номинации "Лучший режиссер", передает корреспондент ТАСС.

© unsplash

По сюжету фильма мальчик по имени Тимир теряет маму. Отдел опеки и попечительства находит родного отца ребенка и направляет его к нему в деревню, чтобы Тимир не попал в детдом. В деревне Тимир ни с кем не находит общего языка - не получается наладить контакт с отцом, а в школе начинают над ним издеваться. В один день он встречает таинственного незнакомца, который оказывается духом, застрявшим между двух миров.

"В фильме поднята проблема отцов и детей, каждый возьмет после просмотра что-то свое. Съемки проходили в моем родном районе - Горном улусе. Мы снимали в селе Ерт, местные жители очень поддерживали, одалживали одежду и реквизиты, машинами помогали. Они все снимались в массовке", - сказал ТАСС Корякин.

Он добавил, что это его третий приз за лучшую режиссуру на кинофестивалях. Первую победу он одержал на открытом российском кинофестивале авторского кино "Зимний", вторую - на Чебоксарском международном кинофестивале. Там же актер Альгис Данилов, исполнивший роль Тимира, выиграл в номинации "Главная мужская роль".

Приз за лучший сценарий на ЗМКФ получила режиссер Хлоя Робишо за фильм "Счастливые дни" (Канада). Лучшим актером признан Вячеслав Гардер за фильм "Анжелюс" режиссера Эдуарда Жолнина (Россия), лучшей актрисой - Мария Родригес Сото за фильм "Мамочка" режиссера Лилианы Торрес (Испания). Лучшим фильмом фестиваля признан "Ахиллес", режиссер Фархад Деларам (Франция - Германия - Иран).

Кроме того, были определены победители в конкурсе "Новый взгляд". Лучшим фильмом стал "Гурас", режиссер - Саурав Рай (Индия). Приз зрительских симпатий забрал фильм "Про мою маму и про меня", режиссер - Дмитрий Губарев (Россия). Также этому режиссеру вручили диплом "За новый взгляд на вечные ценности". Диплом "За новый взгляд на проблему взросления" получил фильм "Год лисы", режиссер - Меган Гриффитс (США).

О кинофестивале

Забайкальский международный кинофестиваль - это первый в истории края фестиваль кино, поддерживающий культуру, традиции и этнографические особенности Забайкалья. Мероприятие проводится с 2011 года, в 2020 и 2021 годах его откладывали из-за пандемии коронавируса. Президентом кинофестиваля является народный артист РСФСР Александр Михайлов, а председателем оргкомитета - издатель и медиаменеджер Виктор Шкулев. Фестиваль проходил с 30 мая по 2 июня.