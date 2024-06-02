Сборы фильма «Планета обезьян: Новое царство» превысили 330 млн долларов

2 июня сборы фильма «Планета обезьян: Новое царство» в мировом прокате превысили $ 330 млн. Около $ 140 млн от указанной суммы пришлось на кинотеатры в США. Картина шла к такому результату чуть больше трёх недель — премьера состоялась 10 мая.

© Кадр из трейлера фильма "Планета обезьян: Новое царство"

Бюджет «Планеты обезьян: Новое царство» составил $ 160 млн. Вероятно, фильм уже окупился и приносит авторам исключительно прибыль, поскольку сборы превысили затраченные на производство средства в два раза.

Лента продолжает историю трилогии Мэтта Ривза: по сюжету люди одичали, а среди животных началась междоусобная война из-за лидера Проксимуса, который стремится поработить другие кланы. Тем временем молодой шимпанзе Ноа отправляется в опасное путешествие вместе с девушкой по имени Мэй, чтобы изменить дальнейшую судьбу как обезьян, так и людей.