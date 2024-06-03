Космическая тема стала основной на фестивале "Читай, Екатеринбург!"

"Читай, Екатеринбург!" в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского объединил известных и начинающих писателей и поэтов, больших и маленьких читателей - более трех тысяч человек стали его участниками.

Космическая тема стала основной. Ей было посвящено большое количество мероприятий. Так, и взрослые, и дети участвовали в звездных лекциях, квесте "Загадочный мир космоса", игре-бродилке "Литературно-космическое путешествие", в многочисленных играх и творческих мастер-классах. А вопросы: "Кого берут в космонавты?", "Как устроена МКС?", "Как проходит день космонавта?" участники фестиваля задали уральским космонавтам-испытателям, Героям России Сергею Прокопьеву и Дмитрию Петелину. Они рассказали, что рабочий день космонавта длится восемь часов, есть перерыв на обед и в течение дня свободное время. А первый полет и выход в открытый космос сложен, но незабываем.

"Как правило, выходы планируют на ночной стороне Земли, поэтому сначала видны только освещенные части станции. Но, когда рассветает, ты видишь огромный горизонт, тоненькую атмосферу, сквозь которую проходят лучи Солнца и она переливается всеми цветами радуги. Это очень впечатляет", - поделился Дмитрий Петелин.

Его первый полет состоялся 21 сентября 2022 года. За время экспедиции вместе с Сергеем Прокопьевым он совершил шесть выходов в открытый космос, суммарное время за бортом МКС составило 39 часов 43 минуты. А общая продолжительность полета - 371 сутки, что стало рекордом в рамках программы МКС.

Поскольку встреча проходила на литературном фестивале, любители интеллектуального досуга спросили о том, какие книги в детстве читали космонавты.

"В моей семье всегда интересовались фантастикой. Я любил книги братьев Стругацких, иностранных авторов-фантастов, много читал про космос и космические путешествия, часто рассматривал изображения планет. Они очень впечатляли, и я каждый раз думал: смог бы повторить это путешествие?" - рассказал Сергей Прокопьев. Любая мечта достижима, считает он, если у человека есть четкая цель, стремление ее достичь и самое главное - понимание что полезного и созидательного он хочет привнести в этот мир.

Кстати, встреча с космонавтами дала старт совместному проекту "Урал космический" Муниципального объединения библиотек и научно-просветительского центра "Планетарий". В рамках нее в течение года пройдут разнообразные мероприятия и всех желающих познакомят с историей освоения звездных пространств, интересными людьми, помогут развить интерес к космосу и научным открытиям.

Фото: Дарья Борисова/РГ

Немало таких открытий сделали и участники фестиваля. Ведь по задумке организаторов "Читай, Екатеринбург!" отдых должен быть не только интересным, но и полезным. Например, самые любознательные узнали историю уральского стрит-арта, что скрывается за чистотой воздуха и воды, как связан автор "Властелина колец" Джон Рональд Руэл Толкин и рок-музыка. После знакомства с абсурдистскими стихотворениями Даниила Хармса и ОБЭРИУтов (группы ленинградских писателей и деятелей культуры 1927 - начала 1930-х годов - прим. ред.) несколько неожиданных советов как воспитывать детей получили родители от поэтов 1920-1930 годов. Например, по мнению Хармса, нужно с неожиданного ракурса смотреть на мир, быть честным с детьми, учить их летать.

"Поэты считали, что поэзия не должна существовать по законам, по которым существует человеческая жизнь, и предлагали читателю бесконечную игру. Такой совершенно неожиданный, абсурдистский взгляд на многие вещи, ситуации, по мнению ОБЭРИУтов, часто давал детям то, что было запрещено - точку зрения, которая не соответствовала норме. Поэты в своих произведениях как бы говорили ребенку: ты имеешь право трактовать мир так, как захочешь. Такое расширение границ порождало гораздо более свободного человека. Это был короткий период в детской литературе, когда она не подчинялась никаким законам, - вскоре она вновь стала дидактической", - рассказала Мария Граматчикова, кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы УрФУ.

Впервые в истории "Читай, Екатеринбурга!" были организованы встречи с детскими писателями и поэтами. В камерной, очень уютной атмосфере шел разговор о творчестве и жизни. Уральская писательница и поэт Данька Вишневская призналась, что в начале творческого пути пыталась подражать классикам. Слог был тяжеловесный, чтение стихов давалось с трудом.

"Подражательство неизбежно в начале пути, но важно найти свой голос. У меня получилось: благодаря этому мои истории стали трогательными и личными", - поделилась она и посоветовала своим читателям двигаться вперед даже если очень-очень страшно. "Это привело меня к очень прекрасным событиям в жизни, в том числе к этой встрече с вами", - сказала Вишневская.

Учтя опыт прошлого года, организаторы привезли почти полторы тысячи книг. Любую из них можно было не только почитать, а забрать с собой, чтобы пополнить домашнюю библиотеку - все книги нашли новых хозяев очень быстро. Обладателями современной прозы или поэзии самые эрудированные уральцы стали на литературном аукционе. Это интересный формат, когда библиотекари, представляя книжный лот, делятся своими рекомендациями и понравившимися произведениями, оценили участники фестиваля.

Фото: Дарья Борисова/РГ

"Любим выходить в пространство города и участвовать в таких мероприятиях. Они позволяют библиотекам становиться ближе к читателям, - считает Наталья Щепина, заведующая методическим отделом Муниципального объединения библиотек, организатор фестиваля "Читай, Екатеринбург!". - Всегда приятно видеть заинтересованную публику, вести с ней диалог. Читающих людей на самом деле много, но в многообразии изданий им подчас сложно сориентироваться. Библиотекари - эксперты в книжном мире - с радостью делятся рекомендациями, помогают с выбором произведений".

Самые активные и неусидчивые читатели участвовали в мастер-классах по оригами, объемной аппликации, рисовали натуральными красками на сланцах и не только. Погружались в мир Александра Пушкина на семейном костюмированном фестивале литературных героев "Пушкин + сказки и маски", в игровой развлекательной программе "Пушкин-КЛАСС", конкурсе двойников "Я на Пушкина похож". Ближе к читателям стали и другие писатели: благодаря ростомеру можно было узнать рост Николая Гоголя, Льва Толстого, Михаила Булгакова и Владимира Маяковского, измерить свой, встав с классиками в один ряд.

Фото: Дарья Борисова/РГ

Как рассказали в пресс-службе ЦПКиО имени Маяковского, 1 июня парк посетила 71 тысяча человек. Эти мероприятия - своеобразный старт летнего сезона: большие фестивали будут проходить здесь практически каждый выходные.

Кстати

Несколько лет подряд "Российская газета" является партнером фестиваля "Читай, Екатеринбург!". На ретро-аллее представители редакции познакомили горожан с изданиями "РГ" и рассказали о научно-популярном историческом журнале "Родина", ответили на вопросы по подписной кампании. Участники акции бесплатно получили номера периодических изданий и сувениры.