Мультфильм «Гарфилд» заработал в мировом прокате 150 млн долларов

2 июня стало известно, что сборы мультфильма «Гарфилд» в мировом прокате превысили $ 150 млн. Причём в районе $ 55 млн от данной суммы пришлось на заработок в кинотеатрах США. Для достижения такого результата анимационной ленте понадобилось чуть больше недели.

Мультфильм уже заработал в два раза больше, чем было затрачено на его производство — создание «Гарфилда» обошлось в $ 60 млн. Вероятно, теперь картина полностью окупилась и начала приносить Sony исключительно прибыль.

Перезапуск «Гарфилда» рассказывает историю бродячего кота, которого подбирает и выхаживает молодой человек по имени Джон. Лента будет посвящена в том числе отцу кота по имени Ви, роль которого исполнил Сэмюэл Л. Джексон («Криминальное чтиво»).