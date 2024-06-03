Джанкарло Эспозито сыграет в новом "Капитане Америке" от Marvel

Через несколько недель после того, как номинант на премию "Эмми" Джанкарло Эспозито загадочно намекнул, что его дебют в Кинематографической вселенной Marvel произойдет "раньше, чем вы думаете", Variety подтвердила его участие в фильме "Капитан Америка: Дивный новый мир". Этот долгожданный фильм появится на экранах уже в следующем году, и поклонники с нетерпением ожидают его выхода.

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Эспозито поделился новостью о своей новой роли в Marvel на бразильском фестивале CCXP, опровергнув предположения о том, что он сыграет профессора Икс в предстоящей версии "Людей Икс". Актер отметил, что в создании новых и оригинальных персонажей есть особая магия, и предложил поклонникам подготовиться к его появлению в абсолютно новом, свежем амплуа.

Роль Джанкарло Эспозито в "Капитан Америка: Дивный новый мир" остается под завесой тайны, но уже известно, что его персонаж будет злодеем. В преддверии премьеры 14 февраля 2025 года Marvel планирует провести дополнительные съемки, что только усиливает интригу вокруг нового антагониста в киновселенной.