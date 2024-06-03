Сериал «За семью печатями» вышел на «Смотрим»
30 мая подписчики медиаплатформы «Смотрим» получили эксклюзивный доступ ко всем сериям детективной мелодрамы «За семью печатями». Главные роли в проекте исполняют Софья Синицына, Алёна Бабенко и Владислав Ветров.
В детстве Кристина Сафонова (Софья Синицына) переживает гибель родителей. Ее старшая сестра Анна (Алёна Бабенко) становится главой семьи и принимает решение отдать Кристину в детский дом. Спустя годы, надеясь получить прощение, Анна появляется в жизни сестры и переворачивает ее с ног на голову. Она делает Кристину единственной наследницей всего состояния Сафоновых, а сама выбрасывается из окна. С этого момента многочисленные родственники Кристины вступают в борьбу за ее деньги и благосклонность. Девушка не подозревает, кому из своих «чужих» родных она может доверять, а кого должна опасаться. Ей предстоит встать во главе семейного бизнеса, простить родственников и выяснить, какие тайны скрываются за стенами роскошного особняка…
Владислав Ветров рассказал:
«Мне сложно раскрывать какие-то детали, потому что, когда снимаешь детектив, есть вещи сюжетообразующие, о которых не принято говорить. Все равно, что сказать: убийца – шофер. Мне просто интересно рассказать зрителю о человеке в определенных обстоятельствах. Мой персонаж – не отрицательный парень. Я играю любовника героини Алёны Бабенко. У нас с ней уже есть подобный опыт: мы вместе играли в спектаклях театра «Современник», где тоже находились в близких отношениях. Очень приятно работать с человеком, которого хорошо знаешь, уважаешь и любишь его творчество. Это уже полработы, когда ты знаком с партнером. Очень ценю такие моменты».