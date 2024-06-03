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Фильм "Манюня: приключения в Москве" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Фильм Дениса Гуляра "Манюня: приключения в Москве" стал лидером проката в РФ и странах СНГ, собрав 100,8 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 30 мая по 2 июня.

Фильм «Манюня: приключения в Москве» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
© Кадр из фильма «Манюня: приключения в Москве»

Сюжет фильма рассказывает о жизни Манюни и ее подруг Каринэ и Наринэ, на летние каникулы девочки отправляются в Москву. Роли в картине исполнили Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, Евгений Петросян, Андрей Кондратьев, Сергей Канаев и другие.

Вторую строчку рейтинга занял фильм Олега Трофима "Майор Гром: игра", собравший 28,84 млн рублей. Сценарий первого фильма - "Майор Гром: чумной доктор" - создан по мотивам оригинального комикса издательства Bubble. В центре сюжета оказывается майор полиции Игорь Гром, который работает в Санкт-Петербурге. Выдающиеся способности делают его идеальным полицейским, пока однажды на его пути не встает человек в маске чумного доктора. Картина вышла в кино весной 2021 года. В 2023 году в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" вышел приквел "Гром: трудное детство", рассказывающий о событиях за 20 лет до встречи с чумным доктором, схватке с боссом криминального мира Анубисом и Константине Громе, воспитавшем будущего героя. Сюжет "Игры" разворачивается спустя год после того, как майор Гром поймал чумного доктора. Главные роли в продолжении исполнили Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков и Сергей Горошко. Также в третьей части появляются новые герои в исполнении Ольги Сутуловой, Матвея Лыкова и Андрея Трушина. После кинотеатрального проката новая часть о майоре Громе выйдет в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск".

На третьем месте - фильм Александра Андрющенко "Сто лет тому вперед", созданный по мотивам одноименной повести советского писателя-фантаста Кира Булычева и собравший 31,4 млн рублей за выходные. Работа над сценарием фильма "Сто лет тому вперед" шла три года. В картине сыграли Константин Хабенский, Виктория Исакова, Александр Петров, Юрий Борисов. Роли Алисы Селезневой и Коли Герасимова исполнили Даша Верещагина и Марк Эйдельштейн. Федор Бондарчук, выступивший продюсером фильма, озвучил робота Вертера.

Фильмы и сериалы
Игра
Джульетта Степанян
Марк Эйдельштейн
ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
Александр Сетейкин
Сергей Горошко
Андрей Трушин
Олег Трофим
Екатерина Темнова
Карина Каграманян
Тихон Жизневский
Сергей Канаев
Алексей Маклаков
Кир Булычев
Евгений Петросян
Андрей Кондратьев
Алиса Селезнева
Александр Андрющенко
Виктория Исакова
Матвей Лыков
Юрий Борисов
Федор Бондарчук
Любовь Аксенова
Константин Хабенский