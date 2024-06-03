Фильм «Манюня: приключения в Москве» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Фильм Дениса Гуляра "Манюня: приключения в Москве" стал лидером проката в РФ и странах СНГ, собрав 100,8 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 30 мая по 2 июня.

© Кадр из фильма «Манюня: приключения в Москве»

Сюжет фильма рассказывает о жизни Манюни и ее подруг Каринэ и Наринэ, на летние каникулы девочки отправляются в Москву. Роли в картине исполнили Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, Евгений Петросян, Андрей Кондратьев, Сергей Канаев и другие.

Вторую строчку рейтинга занял фильм Олега Трофима "Майор Гром: игра", собравший 28,84 млн рублей. Сценарий первого фильма - "Майор Гром: чумной доктор" - создан по мотивам оригинального комикса издательства Bubble. В центре сюжета оказывается майор полиции Игорь Гром, который работает в Санкт-Петербурге. Выдающиеся способности делают его идеальным полицейским, пока однажды на его пути не встает человек в маске чумного доктора. Картина вышла в кино весной 2021 года. В 2023 году в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" вышел приквел "Гром: трудное детство", рассказывающий о событиях за 20 лет до встречи с чумным доктором, схватке с боссом криминального мира Анубисом и Константине Громе, воспитавшем будущего героя. Сюжет "Игры" разворачивается спустя год после того, как майор Гром поймал чумного доктора. Главные роли в продолжении исполнили Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков и Сергей Горошко. Также в третьей части появляются новые герои в исполнении Ольги Сутуловой, Матвея Лыкова и Андрея Трушина. После кинотеатрального проката новая часть о майоре Громе выйдет в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск".

На третьем месте - фильм Александра Андрющенко "Сто лет тому вперед", созданный по мотивам одноименной повести советского писателя-фантаста Кира Булычева и собравший 31,4 млн рублей за выходные. Работа над сценарием фильма "Сто лет тому вперед" шла три года. В картине сыграли Константин Хабенский, Виктория Исакова, Александр Петров, Юрий Борисов. Роли Алисы Селезневой и Коли Герасимова исполнили Даша Верещагина и Марк Эйдельштейн. Федор Бондарчук, выступивший продюсером фильма, озвучил робота Вертера.