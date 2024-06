Почему Голливуд перестал раздевать актрис

До недавнего времени голливудских продюсеров объединяло стойкое убеждение: обнаженные женщины и секс всегда продаются. До 2017 года постельные сцены с участием актрис, нередко демонстрирующих грудь в кадре, считались нормой в фильмах любого жанра, однако с появлением движения #MeToo киноиндустрии пришлось принять новые правила игры. Постепенно обнаженных женщин на экранах становилось все меньше — теперь им на смену пришли обнаженные мужчины. Как кинематографисты научились снимать сексуальные фильмы без секса и почему это разочаровало некоторых актеров — разбиралась «Лента.ру».

Секс больше не продается?

В мае издание The Economist опубликовало результаты исследования, согласно которому количество откровенных сцен с обнаженными женщинами в массовом кино значительно сократилось. Крупные релизы прошлого года содержали почти на 40 процентов меньше сексуального контента, чем те, что были выпущены в 2000 году. В то же время доля самых кассовых фильмов без эротического содержания, напротив, увеличилась более чем в два раза.

«Избыток секса и наготы на экране кажется эксплуататорским и совершенно лишним для повествования. Поэтому я не против, чтобы этого стало меньше. Больше всего на свете я хочу, чтобы кино было лучше», — Голливуд пытается навести порядок хотя бы на экране, поскольку он не всегда способен делать это за кадром».

В 2019 году впервые за несколько десятилетий более половины из 250 самых коммерчески успешных фильмов были полностью лишены откровенных сцен.

И действительно, отказ от сцен секса и женской наготы в кино во многом вызван движением #MeToo, которое охватило всю индустрию после раскрытия преступлений продюсера Харви Вайнштейна и его коллег в 2017 году. После этих событий в контракте, который заключают актеры со студиями перед началом съемок, появился пункт, оговаривающий обнажение перед камерами.

До этого такой привилегией могли пользоваться лишь самые большие звезды Голливуда. Например, Джулия Робертс и Сара Джессика Паркер. Последняя в отличие от других героинь сериала «Секс в большом городе» настояла, что ни в одном эпизоде она не будет демонстрировать свою грудь. Сегодня это удается и молодым актерам. Сюжет скандального сериала «Эйфория» разворачивается в средней школе и включает в себя много откровенных сцен, однако его главная героиня, чью роль исполнила Зендея, никогда не раздевается.

Более того, реагируя на движение #MeToo, индустрия изобрела новую профессию — так называемого координатора интимных отношений (intimacy co-ordinator). Теперь на съемочной площадке любой постановки с действиями сексуального характера должен присутствовать профессионал, гарантирующий максимальное уважение к каждому участнику процесса. Этот регламент исключает угрозы физическому или психологическому благосостоянию исполнителей и выставляет определенные границы, согласно которым, например, соприкосновение их гениталий — недопустимо.

Звезды против правил

Но некоторые звезды кино «старой школы» считают это прискорбным. Майкл Дуглас, который снимался во многих ярких блокбастерах за последние 40 лет, Гленн Клоуз и Шэрон Стоун.

В то время, по его словам, роль координатора выполнял сам актер-мужчина — именно он брал ответственность за комфорт своей партнерши в постельных сценах.

«Сексуальные сцены похожи на сцены драк: и то, и другое — постановка. Ты просто спрашиваешь: "Я прикоснусь к тебе здесь, если ты не против?" Это очень медленно, но кажется, что все происходит органично, и, надеюсь, именно так выглядит хорошая актерская игра», — объяснил Дуглас.

В киноиндустрии известно много женщин-звезд, которые полностью обнажались на съемках. Среди них — Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет, Дженнифер Лоуренс, Скарлетт Йоханссон, Кира Найтли, Руни Мара, Дакота Джонсон, Анджелина Джоли. Сопоставимого списка актеров противоположного пола не существует. Мужская нагота обычно приберегается для актхаусного кино вроде драм «Мечтатели» или «Стыд».

В свою очередь, Брук Шилдс призналась, что на съемочной площадке картины «Мать невесты» именно она поддерживала своего коллегу Бенджамина Брэтта, а не наоборот. Актриса отметила, что во время откровенной сцены на мужчине была только накладка на гениталии и он почувствовал себя уязвимым. Шилдс заявила, что она разделась в знак солидарности — просто чтобы помочь ему чувствовать себя более комфортно.

Мужчины раздеваются не по-настоящему

Однако по мере того, как в кино уменьшается количество женской наготы, мужчин, напротив, оголяют все больше. Поскольку индустрия стремится к гендерному равенству, мужской половой орган все чаще бросается в глаза в современных драмах, таких как «Половое воспитание», «Бриджертоны», «Белый лотос», «Сцены из брака», «Наследство» и «Мужчина в полном объеме» — новом сериале на платформе Netflix, который шокировал зрителей, продемонстрировав эрегированный пенис.

В книге «Бегущий в страхе: мужественность и образ мужского тела» профессор кафедры кино и медиа-исследований Университета Аризоны Питер Леман пишет, что в 1968 году старый Кодекс кинопроизводства был заменен новой рейтинговой системой, которая разрешала демонстрировать «фронтальную мужскую наготу» в голливудских фильмах. Первая такая сцена появилась в 1971 году в фильме Джека Николсона «Он сказал — поехали», а обнажение Ричарда Гира в «Американском жиголо» превратило молодого актера в международный секс-символ 80-х.

Тем не менее женская нагота оставалась гораздо более распространенной в кино, и по состоянию на 1993 год на телевидении практически не было наготы мужской

И хотя сегодня зрители все чаще видят обнаженных актеров на экранах, их гениталии редко бывают настоящими. «В сценах, где показываются ягодицы, часто играют дублеры. А сами актеры-мужчины пользуются специальными накладками на гениталии», — рассказал анонимный координатор интимных отношений. На вопрос о том, применяются ли накладки для визуального увеличения полового органа, он ответил: «Да, обычно дело в размере».

Питер Леман также Amazon, HBO и Netflix. Они не регулируются рейтинговой системой Киноассоциации, которая строго описывает обстоятельства, при которых можно показывать пенис. Пример такого «обстоятельства» — сцена в концентрационном лагере из картины «Список Шиндлера».

Борьба продолжается

«На протяжении всей истории мы смотрели на женских персонажей, которые были глубоко сексуализированы, объективизированы и превращены в аксессуары для ведущих звезд-мужчин, — Ноттингем Трент. — Чем быстрее мы десексуализируем женские тела, тем быстрее мы увидим в них инструменты, которые можно использовать для различных целей, а не только как объекты».

27,3% женских и 8,5% мужских персонажей снялись обнаженными в 100 лучших (по кассовым сборам в США) фильмах 2018 года.

По мнению кинокритика Кристен Лопес, женщины продолжают отстаивать права собственности на свое тело, и это по-прежнему ложится на них тяжелым бременем.

«Хочется видеть наготу с равными возможностями, но полная фронтальная мужская нагота — все еще табу», — считает она, несмотря на новые тенденции.

В апреле на экран вышли «Претенденты» — новый фильм Луки Гуаданьино о любовном треугольнике в мире профессионального тенниса. Главную женскую роль американской спортсменки исполнила Зендея, и критики тут же окрестили ее «неотразимо сексуальной» и «горячей». Саму же картину журнал The Financial Times описал как «своего рода старомодный романтический триллер, какие давно не показывают в кинотеатрах, зрители постоянном пребывают в возбуждении». И хотя «Претенденты» — один из самых сексуальных фильмов года, в нем очень мало секса.

Все сексуальные сцены в фильме вполне целомудренные. Возможно, в этом и заключается гениальность невероятно убедительного фильма, поскольку то, что видят зрители, — на самом деле всего лишь прелюдия, - The Financial Times

Как сказала кинорежиссер Сьюзи Хейлвуд, есть очевидная причина, по которой издания The Financial Times и The Economist, в первую очередь интересующиеся деньгами, внимательно присматриваются к этому культурному феномену. Все дело в том, что концепция «секс продается» на протяжении долгих лет воспринималась как кредо Голливуда.