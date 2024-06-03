Известный инсайдер Даниэль Рихтман сообщил, что Хироюки Санада, известный ролями в «Сёгуне», «Последнем самурае» и других лентах, сыграет в фильме Ghost of Tsushima. Притом на информацию обратил внимание официальный аккаунт церемонии The Game Awards.

Какую именно роль исполнит Санада, не уточняется. Фанаты уверены, что актёр сыграет Симуру — дядю главного героя, Дзина.

О создании экранизации Ghost of Tsushima стало известно в марте 2021 года. Режиссёром ленты выступит Чад Стахелски, известный по франшизе «Джон Уик». Кто исполнит роль Дзина, главного героя, пока не сообщается.

Ранее стало известно, что Стахелски снимет картину на японском языке для сохранения антуража.