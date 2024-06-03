В Перми победителем кинофестиваля "Медвежонок" стал мультсериал "Белые сны"

Победителем Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации "Медвежонок" в Перми, по мнению детского жюри, стал мультсериал Кирилла Федулова "Белые сны". Об этом сообщает пресс-служба кинофестиваля.

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"Мультсериал "Белые сны" - победитель конкурса "Мультсериал" по мнению детского жюри. Также он завоевал приз зрительских симпатий", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе медиахолдинга "Цифровое Телевидение", по заказу которого анимационная студия "Паровоз" занимается съемками мультсериала-победителя, это история про приключения ученых-полярников в Арктике. По сюжету ученые Юра и Коля живут на станции, расположенной на дрейфующей льдине, исследуют суровый край, помогают нефтяникам, участвуют в запуске дата-центра, спасают медведей, общаются с животными с помощью своих изобретений, совершают научные открытия, не боятся приключений и встречают новых друзей.

В конкурсе "Большой мультфильм" детское жюри кинофестиваля отдало предпочтение мультфильму "Сказочный патруль. Шоу продолжается" режиссера Антона Ланшакова. Фильм "Обе две" Владимира Котта был признан детьми лучшим фильмом в конкурсе "Почти взрослые", а лучшим сериалом дети назвали сериал "Плакса" режиссера Андрея Силкина. Лучшим же фильмом, по мнению детского жюри, стал фильм "Мой любимый чемпион" Александра Данилова.

Профессиональное жюри, в свою очередь, определило лучших режиссеров и сценаристов. Так в конкурсе "Почти взрослые" лучшим режиссером был назван Иван Соснин (фильм "Пришелец"), а лучшими сценаристами - Роман Кантор и Сергей Козин (фильм "Ненормальный"). Лучшим режиссером детского сериала стала Таисия Игуменцева (сериал "Ненормальная"), а лучшим режиссером мультфильма - Сергей Киатров (мультфильм "Альмандар"). Лучшим сценарием мультфильма был признан сценарий "Три богатыря и Пуп земли". Также в конкурсе "Большое кино" лучшим режиссером профессиональное жюри назвало Татьяну Колганову (фильм "Мухадракон"), а приз за лучший сценарий в этом конкурсе было решено не вручать и передать приз сценаристу сериала "Юг" Алиму Бесчокову.

О фестивале

Второй Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации "Медвежонок" проходил в Перми с 31 мая по 2 июня. На фестивале были представлены шесть программ: "Большое кино", "Большой мультфильм", "Сериалы", "Мультсериалы", "Почти взрослые" (для детей старше 12 лет) и "Спецпоказ". Как отметил программный директор фестиваля и кинокритик Егор Москвитин, в этом году на фестивале было представлено 11 премьерных фильмов и мультфильмов, что примерно на 30% больше, чем в 2023 году.

Фильмы конкурсной программы полнометражного кино и анимации вновь оценивали как представители профессионального жюри, так и дети. В детское жюри вошли юные пермяки от 8 до 16 лет, отличившиеся в учебе или в спорте, а также дети из многодетных семей. В профессиональное жюри - кинематографисты, сценаристы и популярные актеры. В рамках деловой программы кинофестиваля прошли показы "Почти готово", где режиссеры и продюсеры презентовали фрагменты из полнометражных, анимационных картин и сериалов, которые находятся в стадии постпродакшена.

Организатором фестиваля "Медвежонок" выступает Пермская кинокомиссия (АНО "Центр развития кинопроизводства") при поддержке правительства Пермского края и губернатора Дмитрия Махонина, а также министерства культуры России и Пермского края. Партнеры кинофестиваля в 2024 году - онлайн-кинотеатр "Окко" и кинокомпания "Централ Партнершип".