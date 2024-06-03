Конкурс на финансирование дипломных фильмов пройдет в двух российских вузах

Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова и Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения проведут конкурс среди студентов-режиссеров на финансирование дипломных фильмов. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на заседании Совета руководителей научных и образовательных организаций сферы культуры и искусства в рамках образовательной программы Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

© РИА Новости

"По поручению президента Российской Федерации ВГИК и Санкт-Петербургский институт кино и телевидения впервые проведут конкурс среди студентов-режиссеров на финансирование дипломных фильмов. Знаем, как коллеги много лет последовательно - руководители этих институтов и все команды вузов - бились за эту возможность. Мы тоже старались помогать и очень рады, что в этом году на эти цели предусмотрено более 170 млн рублей", - сказала министр.

По ее словам, будет поддержано 18 игровых, документальных, анимационных картин начинающих мастеров.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.