Вышел тизер сериального продолжения фильма «Город Бога»

На канале бразильского подразделения HBO Max вышел тизер продолжения фильма «Город Бога». Шоу получило название «Город Бога: Борьба накаляется» — оно развернётся через 20 лет после событий оригинальной картины.

© Кадр из фильма «Город Бога»

В тизере показали отрывки из шоу, а также главного героя по имени Ракета, которого вновь воплотил актёр Алешандре Родригис. Судя по всему, его персонаж Ракета, как и в оригинале, будет фотографировать происходящее на криминальных улицах на свою камеру.

Видео доступно на YouTube-канале Max Brasil. Права на видео принадлежат HBO Max.

Сюжет шоу продолжит события оригинала и расскажет о борьбе бразильцев против наркоторговцев, полиции и вооружённых дружинников и их стремлении к лучшей жизни.

Сериал «Город Бога: Борьба накаляется» выйдет на HBO Max в августе. Точную дату пока не называют.