Как стало известно из базы данных Гильдии сценаристов США, продолжение культового сериала «Офис» будет называться «Газета» (The Paper). Съёмки проекта стартуют уже в июле, шоураннером вновь выступит Грэг Дэниелс, автор оригинального произведения, а главные роли в нём сыграют Донал Глисон («Бойфренд из будущего») и Сабрина Импаччиаторе («Белый лотос»).

У сериала уже есть полноценный синопсис, объясняющий название шоу: знаменитая команда документалистов, которая «наблюдала» за командой Майкла Скотта, ищет новый материал и начинает снимать работу увядающей американской газеты со Среднего Запада и попытки издательства вдохнуть в неё новую жизнь.

Сериал «Офис» транслировался с 25 марта 2005 года по 16 мая 2013-го. За это время шоу получило 21 награду, включая «Эмми» за лучший комедийный сериал. «Газета» может стартовать уже в конце года.