Гран-при мультфеста в Воронеже получила короткометражка "Руслан и Людмила"

Победителей II международного анимационного фестиваля "Мультпрактика" объявили в столице Черноземья. В конкурсе участвовало 137 фильмов из 38 стран, снятых за последние два года.

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Жюри под руководством режиссера и продюсера из Македонии Гоче Цветановски отдало главный приз российскому мультику Матвея Лашко "Руслан и Людмила" - молодой аниматор постарался представить хрестоматийное произведение Пушкина ярко, современно и с юмором.

В номинации "Полный метр" лучшей стала картина The other shape ("Иная форма"") режиссера Диего Фелипе Гусмана (Колумбия - Бразилия). Среди сериалов отметили эпизод "Аквапарк" режиссера Антона Ланшакова из проекта "Чик-Чирикино", который представляет отечественная студия "Паровоз". Лучшей короткометражкой признали назван Nube ("Облако") от Диего Алонсо Санчеса де ла Баркера Эстрада - совместный проект аниматоров Мексики, Франции и Венгрии.

Часть наград распределили в зависимости от возрастной категории, выделив мультфильмы "Вслед за мечтой" Юлии Микушиной и "Мунха" Александра Моруо (Россия), Ride on the wind от Jiahang Li из Китая и "Погружение" от коллектива отечественных авторов. Лучшим фильмом для взрослых стал Feather (режиссер Sadegh Javadi Nikjeh. Иран).

Специальные призы достались немецкому проекту Ханса Ралля Shakespeare for all Ages режиссера Hannes Rall и французскому Zizanizzz от Николя Бьянко-Леврена. Лучшей студенческой работой сочли "Завтрак на столе" Натальи Вантеевой из России. Отдельный диплом "За музыку и красоту души" получил индийский режиссер Картик Махаян за работу Phool Dei.

В состав жюри входили известные деятели индустрии. Россию представляли продюсер "Союзмультфильма" Анна Морякова, режиссер и художник анимационного кино Мария Семина и владелец продакшн-студии Big Papa Артур Днепровский. Также были приглашены режиссеры и сценаристы из Сербии и Ирана - Филип Драмил и Фарнуш Абеди.

В рамках "Мультпрактики" прошло полсотни мероприятий, которые посетило более 6500 человек. Торжественное открытие в парке "Орленок" собрало девять тысяч горожан. Фестиваль проходил по инициативе анимационной студии "Воронеж" при поддержке минкультуры РФ и правительства Воронежской области.