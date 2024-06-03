Выходит политический детектив "Варшава" с Крюковым, Миллером и Куличковым
10 июня в онлайн-кинотеатре Okko состоится премьера 12-серийного политического детектива "Варшава'21", рассказывающего о работе российских дипломатов в Польше
Режиссером-постановщиком сериала "Варшава'21" стал Феликс Герчиков, оператором-постановщиком - Антон Костромин, художником-постановщиком - Василий Грозный.
Сериал "Варшава'21" создан в редком жанре политического детектива. Несмотря на то, что события в детективе вымышлены, сама история передает настроения, наблюдаемые на политической карте мира в последние несколько лет.
В ходе предвыборной гонки за кресло президента Польши цинично убивают знаменитого журналиста Козельского. Польские телеканалы моментально подхватывают версию о вмешательстве России во внутренние дела страны, с целью поддержки силезских сепаратистов и дестабилизации обстановки. В качестве доказательства по ТВ крутят аудиозапись разговора российского посла Конобеева (Анатолий Котенев) и одного из кандидатов в президенты Домбровского (Сергей Юшкевич), которая, якобы, была разослана с почты убитого журналиста. Из небольшой искры раздувается геополитический пожар, способный нанести огромный ущерб интересам страны. Скомпрометированный сотрудник дипмиссии попадает в больницу с инфарктом, а на его место прибывает кризисный дипломат Вячеслав Васильев (Дмитрий Миллер). Ему предстоит доказать, что обвинения в адрес Москвы не имеют под собой никаких оснований.
Главные роли в сериале также исполнили: Дмитрий Куличков, Валерия Шкирандо, Константин Крюков, Андрей Ильин, Юрий Батурин, Николай Козак, Юрий Беляев, Сергей Гурьев и другие.
Прямая речь
Феликс Герчиков, режиссер-постановщик:
"Работать в жанре детектива с политическим оттенком - это невероятно увлекательное и вместе с тем невероятно сложное дело. Произведение получается многогранным и насыщенным, а все благодаря тому, что нужно учитывать массу факторов, сохранить баланс между художественным вымыслом и реальностью. Да, события в сериале могут быть вымышленными, но сама атмосфера повествования должна убеждать зрителя, что происходящее на экране если не документальная история, то невероятно актуальная и близкая к жизни. А если еще при этом получается выдержать напряженную детективную составляющую, то на свет появляется проект, который вовлекает и удерживает зрителя. Мне кажется, что в этом сериале нам удалось справиться с этой многозадачностью и сложить все составляющие в единую картину. Но, конечно, финальное слово за зрителем".