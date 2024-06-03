Выходит политический детектив «Варшава» с Крюковым, Миллером и Куличковым

10 июня в онлайн-кинотеатре Okko состоится премьера 12-серийного политического детектива "Варшава'21", рассказывающего о работе российских дипломатов в Польше

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Режиссером-постановщиком сериала "Варшава'21" стал Феликс Герчиков, оператором-постановщиком - Антон Костромин, художником-постановщиком - Василий Грозный.

Сериал "Варшава'21" создан в редком жанре политического детектива. Несмотря на то, что события в детективе вымышлены, сама история передает настроения, наблюдаемые на политической карте мира в последние несколько лет.

В ходе предвыборной гонки за кресло президента Польши цинично убивают знаменитого журналиста Козельского. Польские телеканалы моментально подхватывают версию о вмешательстве России во внутренние дела страны, с целью поддержки силезских сепаратистов и дестабилизации обстановки. В качестве доказательства по ТВ крутят аудиозапись разговора российского посла Конобеева (Анатолий Котенев) и одного из кандидатов в президенты Домбровского (Сергей Юшкевич), которая, якобы, была разослана с почты убитого журналиста. Из небольшой искры раздувается геополитический пожар, способный нанести огромный ущерб интересам страны. Скомпрометированный сотрудник дипмиссии попадает в больницу с инфарктом, а на его место прибывает кризисный дипломат Вячеслав Васильев (Дмитрий Миллер). Ему предстоит доказать, что обвинения в адрес Москвы не имеют под собой никаких оснований.

Главные роли в сериале также исполнили: Дмитрий Куличков, Валерия Шкирандо, Константин Крюков, Андрей Ильин, Юрий Батурин, Николай Козак, Юрий Беляев, Сергей Гурьев и другие.

Прямая речь

Феликс Герчиков, режиссер-постановщик: