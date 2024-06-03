Вышел дублированный тизер комедии «Хвостатый переполох» со звездой «Остаться в живых»

Кинокомпания «Русский Репортаж» представила тизер комедии «Хвостатый переполох». Премьера южнокорейской ленты состоится 25 июля во всех кинотеатрах страны.

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Видео доступно на YouTube-канале Русский Репортаж. Права на видео принадлежат «Русскому Репортажу».

«Хвостатый переполох» рассказывает историю женщины, которая управляет небольшой ветеринарной клиникой и заботится о бездомных собаках. Это вызывает явное недовольство у её домовладельца, который совсем не любит домашних животных — или делает вид, что не любит их.

Главные роли в фильме исполнили корейские актёры: Юн Ё-джон, Ю Хэ-джин, Ким Со-хён и другие артисты. В проекте также сыграла Ким Юн-джин, наиболее известная по сериалу «Остаться в живых».