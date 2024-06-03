Издание Bloomberg опубликовало большой материал про студию Pixar — авторов знаменитых франшиз «История игрушек», «В поисках Немо» и других мультфильмов. В материале речь зашла в том числе о ближайших релизах команды.

Как рассказал творческий директор студии Пит Доктер, в ближайшие годы авторы сфокусируются на историях для массового зрителя, а не на личных переживаниях режиссёров. Например, сюжеты «Луки», «Я краснею» и «Элементарно» были основаны на историях из жизни постановщиков, после чего эти картины сильно провалились в прокате.

Важнейшим релизом Pixar станет «Головоломка 2» — премьера мультфильма состоится 14 июня. Оригинальная картина в 2015 году собрала около $ 858 млн, и от успеха сиквела во многом будет зависеть дальнейшая судьба студии.