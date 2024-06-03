Фильм «Фуриоса» терпит полный крах, а ленивый рыжий кот приносит прибыль

Фильм Джорджа Миллера «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» после второго уикенда может похвастать общемировыми сборами всего в $114 млн, что крайне мало при бюджете в $168 млн. Фильму не помогли ни фурор в Каннах, ни наличие звезд в касте, ни массированная промо-кампания.

© Кадр из трейлера фильма "Фуриоса"

Унылая ситуация проявляется больше всего в домашнем прокате, где «Фуриоса» за выходные добавила $10,75 млн и уступила не только стартовавшему одновременно с ней «Гарфилду» ($14 млн), но и «Воображаемым друзьям» ($10,8 млн), для которых это уже третий уикенд.

При этом даже опережение «Фуриосы» не спасает детище Райана Рейнольдса и Джона Красински. В мировой копилке фильма всего $138 млн. С учетом бюджета в $110 млн, шансов даже выйти в ноль практически нет.

А вот ленивый рыжий кот, не любящий понедельники, вообще чувствует себя очень вальяжно. Фильм собрал $152,2 млн. Теперь он приносит прибыль, так как стоил приемлемые $60 млн.

«Планета обезьян: Новое царство» уже вышла в цифре, но продолжает крутиться в кинотеатрах. После четвертого уикенда фильм располагает выручкой в $337 млн. Это неплохо, но хуже, чем у любого прошлого фильма трилогии Цезаря.

Совсем незаметно дебютировала «Девушка и море» с Дейзи Ридли от продюсера Джерри Брукхаймера и режиссера Хоакима Роннинга. Ее сборы оцениваются всего в $500 тыс. Но тут стоит оговориться, о том, что фильм создавался для стриминга и вышел в очень ограниченный театральный прокат (300 кинотеатров), где пробудет лишь две недели. После этого его выпустят на Disney+. Джерри Брукхаймер сказал, что реакция тестовой аудитории после просмотра была самой положительной среди всех его многочисленных голливудских проектов.