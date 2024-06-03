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Создан новый кинофестиваль «КиноБраво». Он будет проходить в Сочи

Первый международный фестиваль «КиноБраво» пройдет с 28 сентября по 4 октября в Красной Поляне и большом Сочи. Организаторами выступят кинокомпания «Русский Север» и «Русская Медиагруппа». Мероприятие включает культурную, развлекательную и деловую программы.

Создан новый кинофестиваль «КиноБраво». Он будет проходить в Сочи
© Кино-Панк

Председателем жюри «КиноБраво» станет один из известнейших в киноиндустрии режиссеров, оскароносный Марко Мюллер – бывший председатель жюри Венецианского фестиваля, кинофестивалей в Риме, Локарно, директор международных программ Пекинского кинофестиваля.

Авторы фестиваля утверждают, что «КиноБраво» – это фестиваль зрительского кино. Он объединит около трех десятков фильмов из России и стран-партнеров.

Фильмы и сериалы
Марко Мюллер