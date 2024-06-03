Режиссер «‎Переполненной комнаты» снимет фильм о юности Иосифа Сталина

Режиссер фильмов "Переполненная комната" и "Фрагменты женщины" Корнел Мундруцо снимет фильм о юности Иосифа Сталина. Об этом сообщает издание Variety.

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Съемки исторической драмы запланированы на 2025 год. Продюсировать киноленту будут Майк Гудридж ("Куда ты идешь, Аида?", "Американская милашка") и Илья Стюарт ("Выше домов", "Где бы ты ни был").

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Корнел Мундруцо работал над первыми четырьмя эпизодами сериала "Переполненная комната" с Томом Холландом в главной роли. Последний полнометражный фильм Мундруцо "Фрагменты женщины" боролся за Золотого льва на Венецианском кинофестивале в 2020 году, а все шесть его предыдущих фильмов показывали на Каннском кинофестивале.

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