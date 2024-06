Джефф Бриджес станет Богом в новом фильме Терри Гиллиама

Джефф Бриджес, Адам Драйвер и Джейсон Момоа присоединились к касту нового фильма Терри Гиллиама «Карнавал в конце дней» (The Carnival at the End of Days). Как рассказал режиссер в интервью французскому изданию Premier, Бриджес сыграет главную роль Бога, который решает уничтожить человечество, испортившее Землю.

© globallookpress

«ИнтерМедиа» напоминает, что по сюжету единственный, кто возражает против такого поворота событий, это Сатана, поскольку с исчезновением людей он останется без работы и будет вечно скучать. Поэтому он находит молодую пару и пытается убедить Бога, что это новые Адам и Ева. На роль Сатаны приглашен Джонни Депп. Кого сыграют Драйвер и Момоа, пока не известно.

"Это будет очень забавное кино для тех, кто любит обижаться на всё, — рассказал Гиллиам. – Бог у меня не будет таким, к которому мы привыкли. В фильме Бог — это природа, но природа, которая может говорить с тобой. Чтобы воплотить его в жизнь, мне понадобится анимация, потому что в сцене с Богом как минимум пятнадцать животных. Это будет сложно, потому что это должно быть реалистично. И это будет очень дорого!"

По словам режиссера, он планирует начать съемки в январе 2025 года.

Последней на сегодняшний день большой ролью Джеффа Бриджеса стал сериал «Старик». Во время съемок в 2021 году у актера обнаружили лимфому, а в процессе лечения он еще и заразился ковидом, но в результате победил рак. Первый сезон «Старика» вышел в июне 2022-го, после чего проект был продлен на второй. Джефф также предположительно повторит свою роль Кевина Флинна в фильме «Трон 3», премьера которого запланирована на 9 октября 2025 года.