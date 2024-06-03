Трейлер и постер «Венома 3» с Томом Харди появились в Сети

Создатели супергеройского фильма «Веном: Последний танец» опубликовали трейлер предстоящего проекта.

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В трёхминутном ролике показали завязку и ряд экшен-сцен с участием антигероя. Напомним, к роли Венома вернётся Том Харди, который одновременно выступает в роли продюсера и автора сценария.

В фильме также сыграли Стивен Грэм («Большой куш», «Ирландец»), Джуно Темпл («Искупление», «Тед Лассо») и Пегги Лу. Сюжет проекта держится в секрете, хотя благодаря трейлеру фанаты смогут понять его отдельные детали.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony.

Также Sony представила постер фильма с указанием месяца премьеры. Напомним, «Веном 3» выйдет в кинотеатрах 25 октября 2024 года.