Опубликован трейлер фильма «Веном: Последний танец»

Sony Pictures Entertainment опубликовала трейлер фильма «Веном: Последний танец».

© Кадр из трейлера

Главную роль в фильме, как обычно, исполнял Том Харди. Его коллегами по съемочной площадке стали Джуно Темпл, Чиветель Эджиофор, Кларк Бако, Иво Нанди, Пегги Лу и Отис Уинстон.

Киноленту режиссировала Келли Марсел ("Спасти мистера Бэнкса", "Круэлла", "Большие огненные шары"). За сценарий отвечали она же и сам Том Харди.

Мировая премьера нового "Венома" запланирована на 24 октября 2024 года.

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