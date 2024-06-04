Летом в Перми продолжат снимать фильм «Романовы: преданность и предательство»

Съемки фильма «Романовы: преданность и предательство» переместились с берегов Иртыша в суровый пермский край: город на Каме играет в фильме роль дореволюционного Екатеринбурга, а актёр Дмитрий Дюжев – Григория Распутина.

© Чемпионат.com

Сюжет свежей картины от российских продюсеров повествует о семье последнего российского императора Николая II и основан на одноимённой книге Сергея Козлова. Фильм начинается с убийства эрцгерцога Фердинанда в Сараево и заканчивается расстрелом царской семьи в Екатеринбурге, в Ипатьевском доме. Также в фильме будет рассказано о судьбе брата Николая II Михаила Романова, о попытке освобождения царской семьи и других малоизвестных исторических событиях.

Съёмки фильма начались 23 марта в Тобольске, где семья Николая II провела несколько месяцев в ссылке. Там были сняты зимние сцены. Затем кинематографисты переехали в Санкт-Петербург, где съёмки проходили в настоящих интерьерах Александровского дворца в Царском Селе. В конце июля — начале августа в Перми пройдут съёмки нескольких сцен картины.

Важные сцены были сняты в рабочем кабинете Николая II, включая встречу царя с Григорием Распутиным. Создатели фильма стремятся снимать в исторических местах и на исторических объектах, чтобы создать ощущение подлинности. Однако, поскольку это художественный фильм, в нём присутствуют вымышленные персонажи. Один из них — ротмистр Орлов, глазами которого зрители увидят всю историю. В Перми не удалось найти старинный колёсный пароход, поэтому сцены речной прогулки будут сняты в Архангельске. Однако создатели фильма решили отказаться от съёмок в Екатеринбурге и решили снимать в Перми. Почему – не объясняют.

Предыдущий проект команды Олега Урушева носил название «Тобол». В этом фильме роль Николая II исполнит Виталий Кищенко. А жителей городов пригласят на массовые сцены, в Перми начался кастинг.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что Свердловская киностудия объявила кастинг в «Школу кино».