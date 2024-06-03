Историки предложили снять фильм о Челюскинской эпопее в год 90-летия спасения героев

Исполнительный директор фонда "История Отечества" Руслан Гагкуев отметил, что эти события стали образцом мужества, стойкости и борьбы с тяжелейшими природными условиями Арктики

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Российское историческое общество (РИО) надеется на более тесное взаимодействие с кинематографистами и писателями после утверждения основ государственной политики РФ в области исторического просвещения. Эксперты РИО готовы, например, оказать содействие деятелям культуры в подготовке кинофильма о спасении участников легендарной экспедиции на пароходе "Челюскин", рассказал ТАСС председатель правления РИО, исполнительный директор фонда "История Отечества" Руслан Гагкуев.

"В этом году исполнилось 90 лет Челюскинской эпопее. Тогда вся страна напряженно следила за спасением участников полярной экспедиции, а сами эти события стали образцом мужества, стойкости и борьбы с тяжелейшими природными условиями Арктики. Уверен, качественное, снятое совместно с историками кино по мотивам спасения челюскинцев и сегодня привлекло бы внимание миллионов людей", - сказал Гагкуев.

По его словам, взаимодействие с профессиональными историками всегда идет на пользу сюжету, поскольку "реальная история намного интереснее и увлекательнее любого вымысла". В качестве положительного примера такого сотрудничества собеседник агентства привел созданный при поддержке РИО фильм "Нюрнберг", который, заметил он, по достоинству оценили российские зрители.

Председатель правления РИО признал, что сегодня решение консультироваться с профессиональными историками принимают сами кинематографисты или писатели.

"В результате зачастую в произведениях под припиской "основано на реальных исторических событиях" реальные исторические события переворачиваются с ног на голову в угоду продюсерам или просто из-за некомпетентности их создателей", - констатировал он.

В Российском историческом обществе надеются, что с утверждением в мае президентом РФ Владимиром Путиным основ государственной политики в области исторического просвещения ситуация изменится в лучшую сторону. В документе, в частности, устанавливается, что в задачи госполитики в сфере исторического просвещения включены госзаказ на историческое кино и литературу, совершенствование научной экспертизы исторической литературы и экскурсионных программ.

Находка для кинематографистов

Говоря о перспективах сотрудничества РИО с кинематографистами, Гагкуев, в частности, заметил, что та "суровая часть страны", куда отправились участники Челюскинской эпопеи, скрывает еще множество интересных для кинематографистов сюжетов.

"Можно было бы обратить внимание на экспедицию гидрографа, будущего адмирала Бориса Вилькицкого (1885-1961), целью которой было открытие Северной Земли - земли Императора Николая II, как она была первоначально названа. В прошлом году мы отметили 110 лет со дня этого последнего крупного открытия, совершенного русскими моряками. И подобных героических тем в истории нашей Родины очень много - надо лишь найти способ об этом рассказать", - полагает Гагкуев.

Пароход "Челюскин", который за одну навигацию 1933 года должен был повторить сквозной проход архангельского ледокольного парохода "Александр Сибиряков" по Северному морскому пути, застрял во льдах и после нескольких месяцев дрейфа был раздавлен льдами и затонул в Чукотском море 13 февраля 1934 года. Ровно 2 месяца, до 13 апреля 1934 года прямо на льду был устроен палаточный лагерь, получивший название Лагерь Шмидта. В Москве была организована комиссия по спасению челюскинцев, в результате все 104 человека были успешно спасены с помощью полярной авиации. После возвращения участников экспедиции в Москву на Красной площади был устроен парад, а летчикам первым в истории присвоили звания Героев Советского Союза.