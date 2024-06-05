Валдис Пельш представил документальный фильм о покорении самой сложной вершины мира К2

В день своего рождения, 5 июня, Пельш представит новый документальный фильм "Ген высоты 2. Гора всех гор" — о покорении одной из самых неприступных и смертоносных вершин К2 на границе Китая и Пакистана.

В интервью ТАСС ведущий рассказал, как организовать съемки на второй по высоте горе мира, своем видении современного реалити-шоу и интересе европейских стран к российскому контенту.

— Валдис, в одном из интервью вы признавались, что с момента взлета программы "Угадай мелодию" прохожие пытались пошутить с вами про эту передачу уже более 5 тыс. раз. Как ни крути, это ваша визитная карточка. Для многих будет неожиданно увидеть вас в амплуа экстремала и альпиниста. Когда и с чего вдруг вас потянуло в горы?

— Во-первых, давайте уберем из лексикона слово "экстремал". Мы просто снимаем фильмы, и часть из них — в локациях с повышенным риском, который мы стараемся минимизировать. В апреле 2015 года мы уже были в базовом лагере Эвереста, но тогда история не сложилась. Потому что произошло землетрясение и гора стала непроходимой. В том году ни один альпинист не поднялся на вершину. Мы вернулись через год, нашли дополнительное финансирование и сняли это кино. И тогда мы стали думать, будем ли мы еще что-то снимать на тему гор?

В мыслях всплыло сразу две вершины — это К2 и Аннапурна. К2 — самая сложная гора на свете, восьмитысячник. Большинство людей, кто поднимались в горы, даже не рискуют бросить ей вызов. Поэтому наш первый фильм про Эверест — это, скажем так, просто погружение в историю о самой высокой горе мира, но на фоне истории про К2 это можно считать детской прогулкой.

Подход к базовому лагерю на К2 самый сложный. Погода, которая установилась перед штурмом, у нас вызывала ужас. Все, что можно было словить, мы словили. Более того, над нами висел дамоклов меч 2022 года, когда на вершину поднялось внезапно 140 человек — гора просто открыла двери, включила эскалатор. Мы понимали, что второй год такое везение практически невозможно, но мы проскочили.

Но главное — мы показываем людей. Они делают вещи, которые для большинства будут просто невозможным, они не вытянут это. Нужна чудовищная концентрация и чудовищная сила воли, терпение. Когда каждый шаг дается очень большим усилием, ты почти цепляешься зубами. Это вызывает огромное уважение.

На К2 был очень интересный состав участников, за каждым стоит история. Из 11 человек в экспедиции, включая наших высотных операторов, девять смогли подняться на вершину. Это прямо ух! Учитывая, что пятеро — любители.

Начиная снимать, мы не знали, чем закончится. У нас есть какие-то исторические справки, о которых ведущий рассказывает. Но что будет происходить на горе…

— Фильмы сняты в документальном формате, но похожи и на реалити-шоу. В начале 2000-х в России был суперпопулярен телепроект про выживание на острове "Последний герой", и сейчас этот формат постепенно возвращается на ТВ в разных видах. Ваши герои тоже в прямом смысле выживают. Вы сами как относитесь к таким шоу? Ориентируетесь на них?

— Формат "мы едим червей и плетем интриги друг против друга" — мне не близок совершенно. У наших героев есть абсолютно четкая цель, они не лакируют действительность и не лукавят. Они знают, куда они идут, какую цену они могут заплатить, каких физических и моральных усилий им это будет стоить, и все равно идут. Надо отдать должное нашим героям — они люди практически бесстрашные.

— Обычно все смелые, иногда в чем-то безрассудные поступки лучше совершить в молодости, когда у тебя есть побольше сил, а после — лежать в гамаке на даче. А ваши экспедиции чем дальше, тем сложнее — теперь вы полезли на самую сложную вершину в мире.

— В 20 вы, скорее всего, этого не сделаете, потому что вам нужно будет найти достаточно большую сумму для финансирования экспедиции и достаточно большую решимость это сделать. А сейчас у нас уже был опыт, мы понимали, что к чему. Эверест был первой серьезной экспедицией, где мы приобрели негативный, но ставший позитивным опыт. Допустим, по операторской работе мы поняли, что все наши представления о креплениях камер были ошибочными. Так что, наверное, в 20 вряд ли вы это сделаете. Возраст — это дело третье по сравнению с вещами, которые вам предстоит пересилить.

— Вы упомянули сложные съемки. Например, большим достижением для российского кинематографа стал фильм "Вызов", снятый в космосе. Но, глядя на ваши фильмы-восхождения, видно, что в горах это делать не сильно легче. Каково было операторам?

— В нашей съемочной группе операторы — это в первую очередь профессиональные альпинисты. На К2 мы отобрали операторов с условием, что у них должна быть эта гора уже позади. Это были самые опытные члены экспедиции — при том, что даже у руководителей экспедиции не было ранее восхождений на К2. Операторы рискуют больше других. Потому что, когда вы идете, вы просто идете. А оператор должен обогнать группу, выбрать точку, отснять то, что он хочет. У них нет возможности остановиться на час отдыхать, восстанавливать силы. Мы понимали, что возможность потери операторов у нас есть, но, подобрав потрясающе сильных людей, мы эти риски минимизировали.

— В вашей серии фильмов про горы вы рассказываете и про первых покорителей этих вершин. Условия, в которых они совершали свои восхождения, несравнимы с современными. Сейчас много снаряжения, одежда, обувь, комфортные палатки, кислородные баллоны, даже носильщики, которые донесут ваш рюкзак до самого пика. Несмотря на то что подниматься адски тяжело, вам не кажется, что сегодня это в некотором роде читерство (нечестное преимущество — прим. ТАСС)?

— Конечно, те, кто были первыми, они испытывали выше нагрузки, у них не было такой техники. Были классические кошки, ледорубы. За это все заплачено жизнями альпинистов. Естественно, новые материалы более легкие. У вас есть шерп — горный проводник, он снимет с вас нагрузку. Но идти вы все равно будете сами. Хотя у нас был случай на Эвересте, когда мы встретили китайского альпиниста. У него было три шерпа, и он на одном из них ехал. Но это, конечно, единичные случаи. И нет ни одного года, когда на Эвересте или на К2 кто-нибудь не погиб. И в прошлом году на К2 только одна смерть — к большому сожалению, смерть портера — носильщика — имела отношение к нашей группе. Но даже если статистика будет 1 на 20, это все равно достаточно серьезная история, и не дай бог вам оказаться в этой статистике.

А так, да, стало легче. Но это диванные рассуждения. Попробуйте сами. Хотя человеческий прогресс налицо. То, что раньше было просто невозможно, — сейчас это уже предмет некоего профессионального соревнования.

— Со стороны тех, кто не очень погружен в тему альпинизма, может показаться, что это спортивно, закаляет тело и дух. В чем-то это правда, нужно быть здоровым, как космонавт. Но и космонавтов, и альпинистов после их путешествия ждет одно — организм будет истощен и обессилен, а реабилитация может длиться до полугода. Вы столкнулись с этим?

— У меня официальная отмазка, я выше 6 тыс. м текст сказать не могу — на высоте не хватает кислорода. Поэтому я работаю до 6 тыс. Вы либо снимаете, либо идете. Я предпочитаю снимать. Да, конечно, мы сбрасываем какое-то количество килограммов, чувствуем, что силы начинают уходить. Но у нас это происходит в лайтовом варианте.

— Но вы готовились к отсутствию кислорода?

— Конечно, мы проходили гипоксическую подготовку до выезда, потому что у нас нет гипоксической памяти, которая есть у альпинистов. Но в любом случае, поднявшись на 5 тыс. м, они будут чувствовать горную болезнь. Более того, она абсолютно индивидуальна. Я очень плохо там сплю и задыхаюсь ночью. Счастливчики, у кого эйфория.

Но так мы узнали и самый главный секрет — всю правду о снежном человеке и где его можно встретить. Это происходит на высоте от 7,5 тыс. м и выше, поскольку они очень галлюциногенные. Люди стучали кулаками в грудь и рассказывали нам, что слышали тяжелое дыхание животного, некого организма, существа, это был не человек. Причем они абсолютно уверены, что слышали это.

— В ваших фильмах о горах проскальзывала мысль, что в процентном соотношении женщины чаще добираются до вершин. Это характер? Как считаете, почему женщины оказались успешнее?

— Женщины более терпеливы. Мужчины своим восприятием происходящего сами себя выматывают. Но на самом деле есть только одна статистика — веганов и мясоедов. И она не в пользу веганов — им не хватает энергии. В горах им настоятельно рекомендуют изменить свой рацион.

— Вы как автор серии фильмов о горах хотели бы, чтобы они вдохновили на поход или остановили тех, кто наивно полагает, что это легко?

— Мы не говорим в фильме "идите" или "не ходите". Мы рассказываем, что решение будет за вами и любой комментарий в духе "если ты не сходил на восьмитысячник, ты не мужчина" — будет бредом.

Первая идея фильма "Эверест" была в том, что мы сами сформируем группу. Мы сами найдем людей, заинтересуем их восхождением и будем следить за подъемом. Потом мы поняли, что мы не имеем на это право и никого не должны заставлять или соблазнять горой. Мы можем только присоединиться к экспедиции людей, которые сделали свой выбор, потому что, если кто-то из них погибнет, гибель этого человека будет на нашей совести.

— Некоторые отсеются уже на стоимости экспедиции.

— Да, стоимость — до 80 тыс. долларов на человека. Некоторые участники нашей экспедиции продали автомобили, чтобы пойти в горы.

— 5 июня в кинотеатре "Октябрь" состоится премьера, а где потом можно увидеть новый фильм?

— Потом у нас будет показ на Первом канале, выпуск на YouTube. И мы таким образом пытаемся максимально аудиторию подтянуть. Человек сейчас абсолютно свободен с точки зрения выбора контента. И задача сейчас основная снять кино, которое впоследствии можно будет показать максимальному количеству людей с разным кругом интересов.

— Было ли у вас сотрудничество с европейскими странами? Отношения с некоторыми государствами напряженные, но тем не менее покупают ли российский контент?

— За первый фильм "Люди, сделавшие землю круглой" (2015 год) мы получили "Серебряного дельфина" в Каннах в номинации "История и цивилизация". Понятно, что сейчас в первую очередь люди реагируют на слово "Россия", "русское телевидение", но кто-то идет дальше и говорит "а дайте посмотреть". Может быть, дело не в том, что это русские сняли, а в том, что у них хороший контент. Французы с нами месяца два назад заключили контракт на показ — это коммерческий французский канал, который сейчас показывает наш фильм "Ген высоты, или Как пройти на Эверест".

— То есть все-таки решает контент?

— Таких историй очень много. Хороший пример НХЛ, где играют российские хоккеисты без проблем. И никто не говорит, что вы должны выступать под нейтральным флагом, сделать какие-то заявления. Есть гранды — MMA, NBA, гольфисты, теннисисты, то есть большой многомиллионный бизнес, он говорит: ребята, не надо путать это и это. Федерация художественной гимнастики, Федерация фигурного катания могут принять свое решение. Недавно была новость, что футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" покупает российского вратаря — значит, он им нужен.

— Вы родом из Латвии, но уже большую часть жизни прожили в России, вас здесь знают и многие любят. Получается ли бывать на родине? Сейчас у стран непростые отношения, и основной категории россиян въезд в Латвию закрыт.

— Сейчас я очень редко езжу. У меня есть возможность пересечь границу без проблем, но, во-первых, изменилась логистика, во-вторых, конечно, отношение изменилось. Оно не на уровне общения обычного, уличного. А на уровне — как вас принимают, с каким лицом вас встречают на границе, это накладывает свой негативный отпечаток. Но все преходящее, посмотрим. Латвия не станет менее любимой мной страной от того, что, если вы достаете "серпастый и молоткастый" российский паспорт, как было у Маяковского: "К одним паспортам — улыбка у рта, к другим — отношение плевое". Но опять же, все преходящее. И я надеюсь, что закон отрицания отрицания, который является одним из основных диалектических законов, он все равно работает. А если он работает, значит, на определенном витке мы перейдем к новым отношениям.

— Вы снимаете документальные фильмы, но телевизионную карьеру все же не оставляете. Сейчас один из ваших проектов на Первом канале — "Я люблю мою страну". Интеллектуальное шоу, в котором команды отвечают на вопросы о России. А вы за что любите Россию?

— Во-первых, я здесь родился, в Советском Союзе. Америка перемалывает людей, которые приезжают, как мне кажется. Уникальность России заключается в том, что вы можете быть абсолютно любой национальности и из абсолютно любой страны. Я в общении со своими друзьями, на работе или еще где-то абсолютно не вижу разницы между представителями разных национальностей. И если тебя спрашивают: "А ты кто по национальности, латыш? А я кумык", это просто из чистого интереса. Это не накладывает никакой печати на отношения титульной нации либо титульной ментальности. И в этом прелесть России. Я с огромным удовольствием путешествую по нашей стране, точно так же, как я люблю путешествовать по миру, потому что мест, куда тебе очень хочется вернуться, в нашей стране огромное количество. Просто после фразы "за что вы любите свою страну", я должен сказать, "ну, записывайте" и часов через восемь должен закончить.