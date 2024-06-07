Стартовали съемки сериала «День семьи» с Робаком и Спивак

Телеканал ТНТ и Comedy Club Production объявили о начале съемок семейной комедии "День семьи", в главных ролях - Александр Робак и Марьяна Спивак. Об этом сообщает телеграмм-канал "ТНТач".

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Сюжет развивается вокруг внезапно навалившихся семейных проблем. Представители старшего поколения семьи Владимир (Александр Робак) и Марина (Юлия Яблонская) уже воспитали дочь Иру (Марьяна Спивак) и сына Колю (Арсений Робак), но Марина узнает о своей беременности в 55 лет. В свою очередь Ира уже воспитывает двоих детей от первого брака вместе с новым мужем Семеном (Сергей Епишев), они занимаются совместным бизнесом. Коля же только собирается жениться, но удивляет всех выбором невесты - парень делает предложение домработнице из Средней Азии Аиде (Ойдин Юсупова).

Авторы проекта - сценаристы Максим Пешков, Артем Клинков, а также Сергей Нотариус, который также стал режиссером сериала - то есть команда, подарившая зрителям популярный сериал "Жуки".

Премьера сериала состоится на телеканале ТНТ в новом телевизионном сезоне.