Сериал «Белый воротничок» получит продолжение спустя 10 лет

Создатель сериала «Белый воротничок» Джефф Истен планирует его продолжение. На телефестивале Variety он рассказал, что пишет новый сценарий. Пока подробности сюжета не известны, но Истен заявил, что намеренно оставил финал шестого сезона открытым, чтобы можно было когда-нибудь продолжить историю. Исполнители главных ролей Мэтт Бомер, Тим ДиКей и Тиффани-Амбер Тиссен уже подтвердили свое участие в перезагрузке, а Уилли Гарсон, умерший в 2021 году, будет упомянут в новом сезоне.

© globallookpress

«ИнтерМедиа» напоминает, что «Белый воротничок» выходил на канале USA Network с 2009 по 2014 год, показывался официально в России, а сейчас находится в подписке Netflix. Главный герйо Нил Кэффри (Бомер) - невероятно обаятельный преступник был пойман своим извечным врагом, агентом ФБР Питером Бёрком (ДиКей). Когда Нил бежит из тюрьмы, чтобы найти свою пропавшую любовь, Питер ловит его еще раз и предлагает вместо заключения сотрудничество. Ведь Нил мог бы помочь поймать самых «элитных» преступников, фактически «белых воротничков» преступного мира.