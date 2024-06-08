Джаред Лето станет профессором-грабителем в новом фильме

Актер и музыкант Джаред Лето исполнит главную роль в пока безымянном фильме о грабителе Лоуренсе Грее. Как сообщает Deadline, сценарий, написанный Энди Беллином («Лавлэйс», «Доверие»), основан на реальной истории и статье Стива Крофта и Говарда Л. Розенберга «Талантливый доктор Грей», которая была опубликована в журнале Graydon Carter’s Airmail в 2022 году.

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Лоуренсу Грею, бывшему профессору политологии из Университета Джона Кэбота, было предъявлено обвинение в организации сложной операции по присвоении драгоценностей и произведений искусства. Известный своими безупречными манерами и элитными социальными связями, Грей предположительно украл из домов в пяти штатах ценностей на сумму более 1 миллиона долларов. Среди его жертв были знакомые, которых он встретил на светских мероприятиях, таких как свадьбы и благотворительные сборы средств, и, в частности, его давняя любовница Жаклин Куиллен, видная фигура в обществе Вашингтона, округ Колумбия.

Сообщается, что преступная деятельность Грея началась в 2004 году, когда он завязал отношения с Куиллен - внучкой известного инвестиционного банкира и физика Альфреда Ли Лумиса. Несмотря на их близкие отношения и общую общественную жизнь, Грей якобы воровал у Жаклин и ее богатых друзей в течение десяти лет. Его проблемы с законом обострились после того, как сын Куиллен Паркер подал в суд на Грея в 2020 году, обвинив его в краже многочисленных ценностей. Жаклин скончалась позже в том же году, и иск был урегулирован конфиденциально. Подтверждая свою невиновность, Грей утверждает, что его преследовала семья Куиллен из-за их неодобрения его отношений с ней.

Команда, работающая над фильмом, планирует перенести историю в Лондон, где доктор Грей в исполнении Лето пробирается в дома английских аристократов и международных послов и нацеливается на реликвии Великой Британской империи. Джаред будет продюсировать проект вместе с Эммой Ладбрук, с которой уже работал в фильме «Не сработало», а также в третьем «Троне», работа над которым идет в данное время.