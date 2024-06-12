Кинофестиваль в Бишкеке собрал 200 кинематографистов из 26 стран

В столице Кыргызстана проходит Бишкекский международный кинофестиваль. В нем принимают участие более 200 представителей кинематографа из 26 стран. На суд зрителей и жюри свои работы представили молодые режиссеры, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Родион Решетов.

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Второй Бишкекский кинофестиваль – важное событие в отечественном мире кинематографа. Он является площадкой, связывающей культуры и даже поколения сценаристов и режиссеров.

«Показы в первую очередь. У нас три направления показов – международные показы, центральноазиатские фильмы и ретроспектива. Там показывают фильмы Чингиза Айтматова, очень интересные наши шлягеры, как советские», – рассказал координатор кинофестиваля Азамат Мамыткан.



Пленки советских фильмов оцифровали, а видео адаптировали под формат кинотеатров. Это позволило зрителям смотреть любимые фильмы в высоком качестве. На оценку зрителей и жюри свои работы представили начинающие режиссеры. Самой популярной темой для фильмов стала жизнь простых людей.

«Молодые кинематографисты получают возможность представить свой проект профессионалам индустрии и получить инвестиции на реализацию проекта своей мечты», – отметила PR-менеджер Бишкекского кинофестиваля Оксана Крюкова.



Отличительная черта Бишкекского кинофестиваля заключается в укреплении дружбы народов. В прошлом году, например, проходила неделя турецкого кино, а в этом – иранского.

«Мы рады, что нас пригласили на кинофестиваль. А то, что фильмы Ирана будут показываться в Бишкеке – это для нас очень важно. В рамках новой политики правительства Ирана мы уделяем большое внимание культурному сотрудничеству со странами Средней Азии», – отметил руководитель кинематографии при Министерстве культуры Ирана Мохаммад Хазаи Фадафан.



Перспективы в партнерстве и обмене опытом увидели и гости из России. Приглашенный из Москвы сценарист телесериалов Сергей Пекин рассказал, что уже заприметил молодые таланты.

«Мы разговорились про их идею их фильма, обсудили тему, и она во многом пересекается с темами, которые беспокоят и сценаристов в России, в том числе и мой сериал на схожую тему. Это очень здорово, потому что мы видим, что нас беспокоит одно и то же. Получился классный разговор. Возможно, мы его продолжим. Обмен опытом, обмен энергиями», – поделился Сергей Пекин.



На мастер-классах, которые провели в рамках форума, участники могли напрямую задавать вопросы профессионалам киноиндустрии. Сейчас особенно актуальны проекты в социальных сетях.

«Я занимаюсь урбанистикой, создаю рилсы и другие материалы. Хотелось бы понять, как их можно адаптировать, чтобы они были интересные и смешные, чтобы цепляли», – пояснила Анна Карамурзина.



Свои картины представили более 200 кинематографистов. Завершится мероприятие 15 июня. Кинофестиваль посетили участники и члены жюри из 26 стран в том числе СНГ, Балтии и Европы.