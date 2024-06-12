В Калининграде прошел фейковый кастинг фильма «Майор Гром: Игра 2»

На оказавшемся фейком кастинге фильма «Майор Гром: Игра 2», объявленном на прошлой неделе в калининградских соцсетях, актёрам массовки предлагали не только «бесплатно сняться в кино», но и подписать контракт с модельным агентством. Об этом «Клопс» рассказали участники «конкурса», которым навязывали создание портфолио за 240 тысяч рублей.

© кадр из фильма

Калининградка Татьяна нашла информацию о кастинге на сервисе объявлений в интернете. Она давно хотела поучаствовать в съёмках фильма, поэтому решила попробовать.

«Я списалась с ними, у меня узнали параметры и пригласили на кастинг. Поскольку здание, где проводился кастинг, находилось в центре города, у меня не было никаких подозрений. У них большой и просторный офис, где кипела работа и все были чем-то заняты», — вспоминает Татьяна.



Перед записью видеовизитки девушка заполнила анкету. Ей объяснили, что все материалы передадут менеджерам и если хотя бы один из трёхсот выберет её, с ней начнёт работать пиар-директор.

«Спустя где-то час мне сказали, что меня одобрили на бюджетной основе, — говорит Татьяна, — и мне не надо ничего платить, кроме как за стилиста и визажиста в дальнейшем. Сам пиар-директор очень быстро и неразборчиво говорил о том, что моего персонажа могут и не одобрить, но в самом плохом случае он выделит деньги взаймы. Мне было очень тяжело понять, о чём он говорил».



Татьяне показали договор и очень быстро прошлись по его пунктам. Когда девушка попросила дать ей возможность перечитать документ внимательно, пиар-директор мешал это сделать, не переставая говорить. Забрать бумаги домой Татьяне тоже не дали.

Надо принимать решение здесь и сейчас!

«Когда я отказалась, началось какое-то психологическое давление. Он говорил, что может прийти девочка такого же типажа, что вдруг её отдадут предпочтение и я упущу свой шанс. Надо принимать решение здесь и сейчас! Подписывать я боялась: там были какие-то огромные штрафы по 500 тысяч рублей, дополнительные расходы. Они также предлагали сделать мне портфолио за 240 тысяч», — поделилась девушка.



Насторожило начинающую актрису ещё и то, что, рассчитывая только на массовку в кино, она фактически прошла кастинг в модельное агентство.

«Это сфера меня никогда не интересовала, — призналась она. — Я была удивлена, что меня туда взяли, учитывая моё телосложение. Там, конечно, были очень хорошие условия: они говорили, что сами будут искать съёмки и каждая из них будет стоить не меньше 3 000 рублей в час».



Татьяна так ничего и не подписала. Вернувшись домой, девушка рассказала о странном кастинге у себя в соцсетях. В комментариях к посту откликнулись и другие участницы. Некоторых из них в этом агентстве всё-таки убедили подписать договор и оформили на них огромные кредиты.

Мне страшно, что такое есть...

Другая участница «кастинга», Ника, пошла на встречу, уже зная, что он липовый, чтобы попробовать вывести организаторов на чистую воду. «Мне старшно от того, что такое есть в моём городе, — объяснила девушка. — Я нашла много информации в интернете, списалась с другими пострадавшими и выяснила, что это агентство уже давно гастролирует по стране. Оно меняет название и разводит наивных людей, но схема действий — не меняется».

Первое, что спросили у Ники на кастинге — это паспорт: якобы, для подтверждения возраста. Водительское удостоверение организаторам не подошло. Когда Ника заявила, что паспорта РФ у неё нет, девушка на ресепшене занервничала. «Я достала загранник, но и он почему-то её не устроил. В итоге я просто ходила по помещению и всё снимала. Сотрудники закрывали лица, требовали ничего не снимать. Они всячески пытались меня выгнать, кому-то звонили. Было понятно: им есть что скрывать. Но зато я смогла сфотографировать документы этой конторы», — вспоминает Ника.

Никогда такого не было, чтобы актёры платили

Официальная информация о кастингах в регионе публикуется во «ВКонтакте»: в сообществе фестивальной дирекции и в группе «RED POINT», об этом рассказал калининградский режиссёр и кастинг-директор Януш Таран.

«Про ценовую политику: никогда актёр массовых сцен не получает 4 000 рублей за несколько часов. Средняя цена обычно 1 000-1 200 за день. Нет и такого, что актёр платит, чтобы за ним закрепили место. Никогда такого не было и не будет, чтобы актёры платили за костюмера или визажиста», — рассказал Януш.



Режиссёр объяснил, что портфолио действительно может потребоваться и для съёмок в эпизодической роли. Но его никогда не делают на кастинге!

«Как вообще происходит отбор: мне пишут во «ВКонтакте», я общаюсь с человеком, смотрю его типаж и портфолио и уже предлагаю встречу. На кастинге мы записываем видеовизитку и, возможно, самопробу. Но текст к ней я высылаю заранее, чтобы была возможность подготовиться», — рассказал кастинг-директор.



Если человек подходит на относительно заметную роль, с ним заключают договор ГПХ. Для массовки такого не нужно. Актёров массовых сцен отбирают заочно, им точно не нужно портфолио, о самой съёмке они узнают за несколько дней. Такие актёры приходят сразу на площадку, где и подписывают соглашение о неразглашении и согласие на обработку персональных данных.