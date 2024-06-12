Подробности о мультфильме «Головоломка 2»

Летом 2024 года в прокат выйдет вторая часть мультфильма «Головоломка» от Pixar и Disney — прямое продолжение истории о девочке Райли и эмоциях, которые живут у нее в голове. «Лента.ру» рассказывает, когда состоится мировая премьера мультфильма, что известно о сюжете, какие новые персонажи появятся и покажут ли «Головоломку 2» в России.

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«Головоломка 2»: главное

Оригинальное название: Inside Out 2 Год выхода: 2024 Жанры: комедия, фэнтези, семейный Режиссер: Келси Манн Студия: Pixar Сценаристы: Мэг ЛеФов, Дэйв Холстейн Продюсер: Пит Доктер, Марк Нильсен Композитор: Андреа Датцман

Дата выхода

О том, что у «Головоломки» появится продолжение, стало известно еще в сентябре 2022 года: его анонсировали в ходе анимационной выставки D23 Expo, которую устраивает компания Disney, чтобы презентовать свои будущие проекты (в том числе Pixar и Marvel).

В мировом прокате мультфильм начнет выходить с 12 июня 2024 года. В зависимости от страны дата премьеры может Бразилии «Головоломку 2« покажут только 20 июня, а в Японии и вовсе лишь 1 августа.

В России официального проката картины не будет



Однако после премьеры мультфильм появится на платформе Disney+. Сервис не работает в России, однако жители страны могут смотреть представленный там контент.

Сюжет

Первый трейлер мультфильма «Головоломка 2» показали в феврале 2024 года во время Суперкубка — финала чемпионата США по американскому футболу. Его смотрят миллионы человек, поэтому в перерывах традиционно показывают рекламные ролики, которые включают в себя в том числе и анонсы будущих фильмов и сериалов.

Из трейлера ясно, что главной героиней мультфильма останется школьница Райли Андерсен. По сюжету, с момента «Головоломки» прошло не девять лет, как в реальной жизни (первая часть мультфильма вышла в 2015 году), а всего два года. Девочке исполнилось 13 лет, из ребенка она превратилась в подростка, а значит, начала сталкиваться не только с базовыми эмоциями, но и с новыми, более сложными чувствами.

Больше о том, что ждет Райли на пути взросления, стало известно из расширенного трейлера, который вышел в марте 2024 года.

Если раньше в голове девочки обитали только Радость, Печаль, Отвращение, Страх и Гнев, то теперь там появляются новые эмоции — Тревожность, Смущение, Зависть и Апатия



Актриса Эми Полер, которая озвучила Радость как в первой, так и во второй части «Головоломки», рассказала, что продолжение будет исследовать эмоциональный интеллект еще глубже, чем раньше. «Мы рассказываем о том, что значит быть подростком, о новых эмоциях, которые живут в мозге молодого человека. Мы проникаем в голову тинейджера и показываем безумие, которое там творится», ― отметила она.

Каст мультфильма

Режиссером «Головоломки 2» стал Келси Манн, который известен своей работой над сценарием вышедшего в 2015 году мультфильма «Хороший динозавр». При этом над первой частью работал Пит Доктер — он же снял мультфильмы «Душа» (2020) и «Вверх» (2009). Во второй части он занял уже продюсерское кресло, а не режиссерское.

Над сценарием продолжения работала Мэг ЛеФов, которая также участвовала в создании первой части мультфильма и приложила руку к созданию «Хорошего динозавра». Также она известна по работе над картиной «Капитан Марвел» (2019).

Актеры озвучки

Радость ― Эми Полер («Парки и зоны отдыха»); Страх ― Тони Хейл («Задержка в развитии»); Злость ― Льюис Блэк («Все без ума от Грейс»); Грусть ― Филлис Смит («Офис»); Тревога ― Майя Хоук («Мейнстрим»); Стыд ― Пол Уолтер Хаузер («Черная птица»); Скука ― Адель Экзаркопулос («Жизнь Адель»); Зависть ― Айо Эдебири («Медведь»); Отвращение ― Лиза Лапира («Увидимся в сентябре»); Райли ― Кенсингтон Таллман; Мама Райли — Дайан Лейн («Под солнцем Тосканы»); Папа Райли — Кайл Маклоклен («Твин Пикс»).

Русский дубляж

В первой «Головоломке» Радость получила голос певицы Натали, а Печаль — актрисы Олеси Железняк. Гнев озвучил актер и телеведущий Дмитрий Нагиев, Страх — актер Владимир Епифанцев, а Отвращение — телеведущая и блогер Ксения Собчак.

Информации о касте актеров дубляжа, которые озвучат вторую часть мультфильма, на момент выхода статьи нет.

О чем первая «Головоломка»

В первой части мультфильма зрители знакомятся с 11-летней Райли, в голове которой живут пять эмоций: Радость, Грусть, Страх, Гнев и Отвращение. Каждый день все они помогают школьнице справляться с проблемами и различными ситуациями, с которыми она сталкивается.

Однако в один из дней девочка узнает, что вместе с родителями ей придется переехать из родной Миннесоты в Сан-Франциско — солнечный, но шумный и многолюдный город. Эта новость стала шоком для Райли и привела к тому, что ее эмоции начали конфликтовать друг с другом. Каждая из них верит, что именно она лучше всех остальных знает, что лучше для девочки, и действует вопреки мнению других, что вызывает настоящий хаос в мыслях и действиях Райли.

Чтобы исправить ситуацию и помочь школьнице справиться с изменениями в жизни, эмоциям предстоит найти общий язык и научиться работать вместе



Мультфильм заканчивается намеком на продолжение: на панели управления в голове Райли появляется кнопка «Половое созревание».

Интересные факты

Оригинальное название мультфильма Inside Out переводится как «Наизнанку». Название «Головоломка» придумали для российского проката. Сюжет «Головоломки» придумал Пит Докер: идея пришла к нему после того, как его собственная дочь столкнулась с трудностями в подростковом возрасте. «Головоломка» содержит много отсылок к другим мультфильмам. Например, в первом сне Райли появляется крысенок Реми из «Рататуя» (2007), а когда девочка с родителями переезжают, на проводах сидят воробьи из короткометражки студии Pixar «О птичках». За основу внешнего образа каждой из эмоций создатели брали определенный визуальный образ. По словам Пита Докера, Гнев похож на огненный кирпич, Брезгливость — на брокколи (ведь многие, особенно дети, не любят такую капусту), Печаль — на слезинку, Страх — на натянутый нерв, а Радость — на сияющую звездочку. В 2016 году первая «Головоломка» получила «Оскар» и «Золотой глобус» как лучший анимационный фильм. Мультфильм собрал в мировом прокате более 857 миллионов долларов. «Головоломка 2» попала в списки самых ожидаемых мультфильмов, сериалов и фильмов 2024 года — как в российские, так и в иностранные. Ожидается, что только за первые выходные проката в США сиквел соберет от 80 до 115 миллионов долларов.