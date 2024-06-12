«Очень нравится»: Алика Смехова рассказала о роли Бабы-яги

Актриса Алика Смехова рассказала, что ей было нетрудно перевоплотиться в Бабу-ягу, роль которой она исполнила в киноадаптации мультфильма про домовенка Кузю. В беседе с NEWS.ru на тематическом гала-ужине в ресторане Madison она отметила, что ей понравилось играть этого персонажа.

Очень нравится. Я продолжаю быть в процессе, продолжение будет. Все скоро это увидят и будут наслаждаться. Я очень хорошая Бабка Ёжка. Вам всем очень понравится, — сказала Смехова.



По словам кинокритика Давида Шнейдерова, удручает, что режиссеры не могут придумать ничего своего и берут «обкатанные» сценарии. Таким образом он отреагировал на киноремейк «Домовенок Кузя». При этом Шнейдеров отметил, что до выхода самого фильма сложно и бессмысленно делать какие-либо прогнозы о том, как зрители отнесутся к нему. Он напомнил об успехе фильма «Чебурашка», несмотря на то, что оригинальная история вышла в 1970-х годах.

30 января «Кинокомпания братьев Андреасян» опубликовала тизер фильма «Домовенок Кузя». Премьера кинокартины намечена на 19 декабря 2024 года. В тизере показано, как синеглазый домовенок Кузя с лохматыми белокурыми волосами выпадает из коробки для игрушек и, увидев в комнате девочку Наташу, притворяется куклой. Однако героиня успела заметить бегущего Кузю.