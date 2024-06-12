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В Сети появились кадры из аниме “Властелин колец: Война рохирримов”

Киностудия Warner Bros. опубликовала первые кадры из предстоящего аниме "Властелин колец: Война рохирримов". На них можно увидеть Геру, дочь роханского короля Хельма Молоторукого, и вождя дунландцев Вульфа.

В Сети появились кадры из аниме «Властелин колец: Война рохирримов»
© Российская Газета

События будут развиваться более чем за 150 лет до сюжета трилогии "Властелин Колец" Питера Джексона. Действие развернется вокруг Хельмовой Пади и защиты крепости Хорнбург от войска дунландцев.

Режиссером аниме стал Кэндзи Камияма ("Призрак в доспехах: Синдром одиночки"), а исполнительным продюсером - Питер Джексон.

Главные роли озвучили: Брайан Кокс, Гайа Уайз, Люк Паскуалино, Миранда Отто и Шон Дули.

© Социальные сети
© Социальные сети
© Социальные сети

Премьера планируется 13 декабря.

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Шон Дули
Миранда Отто
Люк Паскуалино
Брайан Кокс
Питер Джексон