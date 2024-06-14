«Аркейн»: что известно о втором сезоне сериала

Второй сезон анимационного сериала «Аркейн» по вселенной компьютерной игры League of Legends от Riot Games выйдет в конце 2024 года — через три года после премьеры первой части. Фанаты ожидают, что релиз новых серий приурочат к мероприятию, посвященному 15-летию игры. Что известно о работе над продолжением нашумевшего сериала — в материале «Ленты.ру».

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Главное о сериале «Аркейн»

Страна: США, Франция

США, Франция Жанр: боевик, фэнтези, мультсериал, драма

боевик, фэнтези, мультсериал, драма Производство: Netflix, Riot Games и Fortiche Production

Netflix, Riot Games и Fortiche Production Режиссеры: Паскаль Шаррю, Арно Делорд, Жером Комбе

Паскаль Шаррю, Арно Делорд, Жером Комбе Сценарий: Эш Браннон, Аманда Овертон, Ник Ладдингтон

Эш Браннон, Аманда Овертон, Ник Ладдингтон Шоураннеры: Кристиан Линке и Алекс Йи

Кристиан Линке и Алекс Йи Актеры: Спайсэк Джейсон, Стайнфелд Хейли, Алехандро Кевин

Спайсэк Джейсон, Стайнфелд Хейли, Алехандро Кевин Основан на: игре League of Legends

игре League of Legends Количество сезонов: 2

2 Количество эпизодов: 9 (в первом сезоне)

9 (в первом сезоне) Дата выхода 1-го сезона: ноябрь 2021 года

ноябрь 2021 года Дата выхода 2-го сезона: последняя декада 2024 года

последняя декада 2024 года Рейтинг «Кинопоиска»: 8,7

8,7 Рейтинг IMDb: 9,0

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Дата выхода второго сезона «Аркейна»

Первый сезон «Аркейна» выходил в ноябре 2021 года тремя частями по три серии:

1-3 серии — 6 ноября 2021 года;

4-6 серии — 13 ноября 2021 года;

7-9 серии — 20 ноября 2021 года.

Сразу после окончания первого сезона — в день премьеры последних серий — стало известно, что сериал получит продолжение — второй сезон. Об этом в Twitter (теперь X) рассказал глава Riot Games Николо Лоран. Он отметил, что ждать новые серии шесть лет (именно столько понадобилось на создание первых девяти эпизодов) уже не придется. Однако уточнил, что и в этот раз сезон не получится создать быстро, а потому премьера состоится не раньше 2023 года.

Позже, в апреле 2023 года, появилась информация, что второй сезон анимационного сериала до конца года все-таки не выйдет.

По словам гендиректора Riot Games Николо Лорана, компания не хочет спешить, потому что работает над созданием по-настоящему качественного контента.

Он также дал понять, что на тот момент было готово как минимум три эпизода шоу.

Новые данные о дате выхода второго сезона сериала были озвучены на конференции Video V Vision в сентябре 2023 года. Ее устроила китайская корпорация Tencent. Именно ей принадлежит студия Riot Games — создатели игры League of Legends, по которой и снят «Аркейн». В ходе мероприятия было сказано, что релиз запланирован на четвертый квартал 2024 года — то есть с октября по декабрь.

Поклонники сериала предположили, что новые серии выйдут в ноябре 2024 года, так как в это время должно пройти посвященное 15-летию игры League of Legends мероприятие.

В январе 2024 года информацию о том, что продолжение действительно покажут в ноябре, подтвердил Netflix.

Однако когда именно выйдет второй сезон сериала «Аркейн», пока неизвестно.

Также до сих пор непонятно, будут ли опубликованы все серии сразу, или их будут выпускать по блокам, как в случае с первым сезоном.

Где смотреть

Посмотреть второй сезон «Аркейна», как и первый, можно будет на официальном сайте стримингового сервиса Netflix. Напомним, что сервис официально недоступен для российских пользователей, однако существуют способы обойти блокировку.

Сюжет сериала

На чем основан сериал

Действие сериала «Аркейн» разворачивается во вселенной популярной многопользовательской онлайн-игры League of Legends (LoL) жанра MOBA — Multiplayer Online Battle Arena, который сочетает элементы компьютерных ролевых игр и стратегий в реальном времени.

League of Legends — одна из самых популярных игр в мире.

По данным за 2019 год, однажды в ней присутствовали около восьми миллионов игроков одновременно.

Студия Riot Games создала LoL в 2009 году, с тех пор ее постоянно обновляют. Пользователям она доступна бесплатно, однако для создания образов персонажей (так называемых чемпионов) придется потратить деньги на внутриигровые баллы.

Основной режим игры представляет собой матчи, во время которых сражаются две команды (в них состоит по пять чемпионов, каждым управляет один игрок).

Главная цель — уничтожить нексус — центр базы противника.

Сделать это, к слову, не так просто: на пути к противоположной стороне карты расположены защитные строения, которые наносят урон вражеским чемпионам и миньонам — неигровым расходным персонажам, которые появляются в течение всего матча и сразу идут в бой.

Во время матча чемпионов можно улучшать: накопив опыт, они могут получить новые способности или прокачать уже существующие характеристики.

Сюжет первого сезона «Аркейна»

Осторожно! Ниже будут спойлеры по первому сезону «Аркейна»

В первом сезоне сериала зрителей знакомят с предысторией двух чемпионов LoL — сестрами Вай и Паудер (также известной как Джинкс). В детстве они потеряли родителей из-за конфликта в городах Пилтовер и Заун: огромной подземной трущобе и богатом мегаполисе, который расположен прямо над ней.

Война между ними закончилась перемирием. Его условием стало то, что жители Пилтовера не смогут больше посещать Заун (и наоборот), а также обе стороны прекратят каким-либо образом вмешиваться в дела друг друга.

Однако Вай и Паудер, которых взял под опеку житель Зауна Вандер, будучи подростками, не соблюдают это правило и часто выбираются в Пилтовер, где промышляют кражами со взломом.

В ходе одной из вылазок они находят в научной лаборатории аркейны — магические кристаллы, которые могут нарушить баланс сил в мире. В результате конфликт между двумя городами вспыхивает с новой силой, а опекун Вай и Паудер оказывается в плену у злодея сериала Силко, создавшего наркотик, который делает из людей монстров, — «Мерцание».

Сестры пытаются освободить Вандера, однако он погибает вместе с их друзьями. В результате Вай и Паудер на долгое время расстаются и становятся злейшими врагами, которые выступают по разные стороны баррикад.

Сюжет второго сезона сериала «Аркейн»

Пока неизвестно, о чем именно расскажут во втором сезоне сериала, ведь концовка первой части позволяет сюжету развиваться в нескольких направлениях.

Тем не менее креативный директор Riot Games Алекс Йи и креативный дизайнер студии Кристиан Линке отметили, что зрители узнают больше о том, что произошло в прошлом Силко и Вандера, а также подчеркнули, что от ученого Виктору стоит ждать «все что угодно».

Кроме того, создатели сериала намекнули, что в новых сериях может появиться секс-сцена, заверили, что точно будет присутствовать магия, а также описали новый сезон словами «война или прощение».

Предположения о сюжете второго сезона

Осторожно: спойлеры!

В сети ожидают, что во второй части «Аркейна» расскажут:

Кто стал лидером Зауна после убийства Силко, который захватил в нем власть в первом сезоне, и мог ли главный антагонист на самом деле выжить;

Кто из членов Совета Пилтовера остался в живых после атаки Джинкс по залу заседаний;

Как на мир повлияют разработки безумного химика Синджеда, ученого Виктора и его помощницы Скай;

Как остальные районы Рунтерры — мира League of Legends, где находятся города Пилтовер и Заун — отреагируют на происходящее;

Мог ли Вандер выжить и стать Варвиком — монстром-чемпионом из LoL.

Производство второго сезона

Производством второго сезона занимается студия Fortiche Production, которая уже сотрудничала с Riot Games еще до начала работы над первым сезоном «Аркейна». Она рисовала короткие синематики для League of Legends — ролики, в которых рассказывают часть сюжета, однако не позволяют игроку управлять персонажем и как-то взаимодействовать с игровым миром. Также эта студия работала с группой Gorillaz над клипом Do Ya Thing и Disney XD над мультсериалам Rocket & Groot по мотивам «Стражей галактики».

Кроме того, к работе вернутся:

Шоураннеры и сценаристы Алекс Йи и Кристиан Линке;

Сооснователи Riot Games Марк Меррилл и Брендон Бек, которые выступали как продюсеры первого сезона «Аркейна»;

Продюсеры Джейн Чанг и Томас Ву.

Вместе с тем в тизере второго сезона слышны голоса актрис Хейли Стайнфелд, Эллы Пернелл и Кэти Льюнг — это значит, что в новых сериях будут их героини: сестры Вай и Джинкс, а также Кейтлин, миротворец из Пилтовера. Официальной информации о возвращении остальных актеров озвучки на момент публикации материала нет.

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