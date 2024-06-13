Правда и вымысел в фильме «Ford против Ferrari»

Когда в 2019 году на экраны вышел фильм «Ford против Ferrari», его назвали одним из величайших кино о гонках в истории. Он не только получил высокие оценки зрителей, собрав 225 млн долларов по всему миру, но и был номинирован на четыре премии «Оскар», а получил две за лучший монтаж звука и лучший монтаж фильма. В роли Кэррола Шелби снялся Мэтт Дэймон, а Кена Майлза сыграл Кристиан Бэйл. В основу фильма легла книга А. Дж. Бейма о гонке в Ле-Мане. Но для того чтобы кинолента получилась более зрелищной и захватывающей, в некоторых сценах были допущены творческие вольности.

© Quto.ru

Правда в фильме «Ford против Ferrari»

Гонки в Ле-Мане — опасный и тяжёлый вид спорта, особенно в 1960-е годы, когда спортивные автомобили с мощными двигателями V8 практически не имели защиты от столкновений. Аварий случались, и люди в них, действительно, погибали.

Характеристики старых автомобилей впечатляют даже современную аудиторию: GT40 разгонялся до 340 км/ч на трассе Mulsanne Straight длиной 6 км. Гоночные события от старта до финиша в фильме очень точны, и именно так, как проходили гонки на выносливость в Ле-Мане 1966 года.

Мэтт Дэймон изобразил Кэрролла Шелби очень точно: по мнению современников, Кэрролл был отличным продавцом с невероятным драйвом. Компания Ford не могла бы выбрать лучшего партнёра, чтобы взять на себя программу GT40. Люди, знавшие его, говорят, что Кристиан Бейлс, изображавший Кена Майлза, также точно передал все его манеры. Много информации о Майлзе предоставил его сын. Кен Майлз, действительно, управлял магазином, когда его закрыла налоговая служба из-за долгов, и тогда он вернулся к работе в компании Кэрролла Шелби и Ford.

Генри Форд II действительно пытался купить Ferrari в начале 60-х годов. Состоялось несколько встреч, первоначально Форд предложил Энцо Феррари 10 млн долларов. Руководители Ford даже посетили завод, где увидели, как инженеры вручную собирают автомобили. Но Энцо не собирался отказываться трат на гоночную команду, предложение Форда было отклонено.

Знаменитый одновременный финиш трёх автомобилей Ford был увековечен на фотографиях с того самого дня в 1966 году. Кен Майлз лидировал в гонке и собирался выиграть её, когда на последней остановке руководство команды приказало ему финишировать одновременно с другими автомобилями Ford. Это оказалось роковым шагом, поскольку в действие вступило малоизвестное правило. В случае равенства очков чемпионский трофей доставался гонщику, проехавшему наибольшее расстояние. Товарищ Майлза по команде стартовал немного дальше от главного героя, поэтому главный трофей получил не Майлз. Если бы он ослушался руководство команды, то стал бы первым гонщиком, которому удалось завоевать три титула за один год — Дайтон, Себринг и Ле-Ман. К сожалению, Майлз погиб в аварии во время тестов через два месяца после Ле-Мана, и его история была забыта многими до недавнего времени.

© 20th Century Fox

Ложь в фильме «Ford против Ferrari»

Как и в любом голливудском фильме, в «Ford против Ferrari» намеренно искажаются некоторые факты, чтобы повысить градус драматичности и напряжения. Например, Ли Якока никогда не ездил в Италию, чтобы встретиться с Энцо. Он отправил туда инженера Дона Фрая, которому доверял в своё отсутствие. Якока блестяще сыграл Джон Беренталь.

Ford проигрывал в Ле-Мане в 1964 и 1965 годах из-за отказов оборудования, а один гонщик даже сошёл с дистанции во время разработки, потому что GT40 становился слишком нестабильным на высокой скорости. Именно поэтому Шелби приехал со своей командой и доработал машины перед Ле-Маном 1966 года. Многие из небольших сцен, которые помогают заполнить пространство между большими событиями, выдуманы и призваны поддержать сюжет.

В фильме показано, что потенциальная продажа Ferrari компании Ford останавливается, когда Fiat узнает об этом, и руководствуясь чувством национальной гордости, вклинивается в борьбу с Ford и позволяет Энцо сохранить контроль над гоночными командами. В реальности же Fiat, действительно, отправлял платежи Ferrari, чтобы помочь производителю удержаться на плаву, но на самом деле концерн приобрёл Ferrari только в конце 1968 году. Это произошло намного позже событий, показанных в фильме. Настоящим камнем преткновения стало то, что Ford хотел контролировать бюджет и руководство гоночными командами, а Энцо никогда бы не согласился на это.

Шелби и Майлз недолюбливали Дона Биби. Это подтверждают люди, которые их знали. Однако Шелби никогда не запирал Биби в кабинете, чтобы добиться встречи с Фордом за закрытыми дверями. Во время гонок Биби возражал против того, чтобы Майлз вёл GT40 на полном ходу в гонке «12 часов Себринга» во Флориде и позже в Ле-Мане. Биби считал, что это излишне и может привести к поломкам оборудования, от которых GT40 страдал в предыдущие два года. Шелби также никогда не считал нужным ставить свой бизнес на успех Майлза. Он также никогда не выходил на обочину трассы с табличкой «7000+ go like hell». На самом деле, чтобы сохранить конкурентоспособность, его вывел на трассу товарищ по команде после неудачной остановки.