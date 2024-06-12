На роль слепой героини в сериал «Аватар» ищут слепую актрису

Netflix собирается быть очень аутентичным в вопросах кастинга для сериала «Аватар: Легенда об Аанге». На роль одной из главных участниц сериала – слепого мага земли Тоф Бейфонг, ищут по-настоящему слепую или слабовидящую актрису.

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Тоф – единственный персонаж из основной команды, который еще не был представлен в сериале. Это соотносится с анимационным первоисточником, где она появлялась только в «Книге 2: Земля».

«Персонаж среднего и младшего подросткового возраста, женского пола, слепой, азиатка. Приглашаем слепых и слабовидящих актеров. Она дерзкая, уверенная в себе и незлопамятная. Большую часть своей жизни она подавляла свою силу и грозные способности к управлению землей. Но теперь, находясь в бегах, она может не сдерживать себя, чтобы стать свирепым воином, которым, по собственному мнению, она и является», – говорится в объявлении кастингового агентства.



В нем отмечается, что опыт работы в танцах и/или боевых искусствах будет плюсом для претендентки.

А еще там сказано, что съемки второго сезона ожидаются осенью 2024 года.

Игровая экранизация популярного мультсериала успешна вышла в этом году. После теплого приема стриминг Netflix продлил шоу сразу на два сезона.

В начале года в сети появился любительский видеоролик, с демонстрацией того, как могла бы выглядеть Тоф в сериале.