В жюри воронежского кинофестиваля будет французский режиссер

Режиссер Лоик Порше из Франции станет председателем жюри II Международного кинофестиваля "КиноКот", который пройдет в Воронеже. Об этом ТАСС сообщил руководитель фестиваля Артем Иванов.

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"Лоик Порше является режиссером, продюсером, сценаристом, оператором. Участвовал в Каннском кинофестивале, работал с Warner Bros", - рассказал собеседник агентства.



Отмечается, что в состав жюри также войдут куратор анимационной программы Московского международного кинофестиваля Алена Сычева, преподаватель Московской школы кино Николай Ковбас, режиссер, оператор-постановщик Евгений Раевский, актер кино и дубляжа Роман Лютиков, актриса Воронежского академического театра драмы им. А. Кольцова Анастасия Климушкина и технический директор радиостанции Федеральной Школы Радио в Москве Сергей Мубаракшин.

Руководитель кинофестиваля добавил, что в этом году "КиноКот" пройдет в Воронеже с 27 июля по 27 августа.

Первый Международный фестиваль короткометражного кино "КиноКот" прошел в Воронеже в течение недели в августе 2023 года. Участники прислали более 160 работ, мероприятия посетили более 5 тыс. гостей.