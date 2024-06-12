В Буэнос-Айресе проходят кинопоказы к 100-летию Мосфильма

Показы фильмов "Мосфильма" проводят в культурном центре CCP (Centro Cultural de la Cooperaci n) в центре Буэнос-Айреса в честь 100-летия студии. Цикл, проводимый при поддержке Русского дома, во вторник открыла лента "Восхождение" (1977).

"В ближайшие недели в культурном центре также покажут фильмы "Мы из джаза" (1983), "Владивосток" (2021) и "Анна Каренина. История Вронского" (2017). "При отборе мы учитывали, что хотим показать не самые известные фильмы. Также мы выбирали более современные ленты, так как их раньше не переводили и не пускали в прокат", - сказала корреспонденту ТАСС глава департамента по культуре CCP Сусана Челла. "Для нас это очень приятный опыт. Мы хотим повторить это и в будущем. В этом году мы будем проводить дни славянской литературы, которые будут сопровождаться показами фильмов, основанных на литературных текстах. И, конечно, среди славянской литературы доминирует именно русская", - добавила она.



Как рассказала глава представительства Россотрудничества в Аргентине Ольга Муратова, кинопоказы, приуроченные к 100-летию "Мосфильма", также прошли в городах Мар-дель-Плата и Сан-Мигель-де-Тукуман.