Новый фильм о Сенне будет посвящён его ранним годам

Создаётся новый полнометражный документальный фильм об Айртоне Сенне – на этот раз о его ранних годах.

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Под названием «Senna Kart – A Pura Competicao» («Senna Kart – Pure Competition») новый фильм о трехкратном чемпионе Формулы 1 будет посвящен первым годам его карьеры в чемпионатах Южной Америки и мира по картингу.

Компания Gullane Entretenimento, снимавшая минисериал для Netflix, который выйдет позже в этом году, продюсирует фильм совместно с Canal Azul.