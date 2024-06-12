О чем будет фильм «Эзра»

Фильм, названный именем главного героя "Эзра", у нас выходит под названием "Папа", что неосмотрительно. Дело в том, что десятилетний Эзра - из тех, кого называют аутистами, и как раз он, а не его папа Макс, в центре внимания авторов. К тому же вскоре на экраны выйдет еще и "Папуля" - как бы не перепутать.

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Уникальная особенность фильма: роль маленького аутиста Эзры играет аутист Уильям Фитджеральд, которого отобрали из более сотни нейроотличных детей. Аутисты были принципиально включены и в съемочную команду:

"Мы хотели привлечь сообщество аутистов к рассказу об этой истории, - рассказал порталу Yahoo Entertainment режиссер фильма Тони Голдуин. - Один из наших продюсеров - сам аутист, и он каждый день был на съемочной площадке, помогал нам, консультировал. Были и актеры, о которых вам необязательно знать, что они нейроотличны, но это так".



Аутизм маленького героя, по фильму судя, сомнительный: мальчуган просто не любит есть металлическими ложками, требует пластик. С пяти лет читает "Нью-Йорк таймс" - стало быть, наоборот, продвинутый. Не любит, чтобы его обнимали, - а кто ж это любит, когда без спросу! И заводит скандалы в школе - а кто ж их не заводит! А так прелестный ребенок, смышленый, не по годам эрудированный, цитирует фильмы и любит нарядиться динозавриком - кто ж этого не любит!

Вот с папой действительно беда. Он стендап-комик. Судя по его выступлениям, неважный, и если публика хохочет, то явно по сигналу помрежа. Он берет на свои шоу в ночных клубах малыша Эзру и делится со сцены семейными проблемами, хотя они совсем не смешны. Он мечтает попасть в большие национальные телешоу, и в импресарио у него сама Вупи Голдберг. Но пока его преследуют неудачи: он в разводе с женой, у которой новый любовник, и кому теперь опекать любимого сына Эзру, непонятно: и мама Дженна, и папа Макс тянут ребенка к себе.

Врачи утверждают, что мальчик требует специального лечения, папа из-за этого приходит в ярость, устраивает скандалы с членовредительством и все время попадает в поле зрения полиции. А однажды просто похищает малыша и везет его, перепуганного, тайком от мамы на свои гастроли в соседних и дальних штатах. Так что кому из героев картины требуется лечение, еще неизвестно; впрочем, подробности душевных взрывов и безумных решений персонажей см. в фильме.

Происходящее до поры интригует, характеры заявлены крутые, и очень хорош дебютант Уильям Фицджеральд в роли Эзры.

"Он честен, харизматичен и уязвим, - говорит о маленьком актере Бобби Каннавале, играющий неуравновешенного папу. - И он действительно очень хороший партнер".



Но стремление к абсолютной натуральности сыграло с авторами злую шутку: как бы неадекватный Эзра у нейроотличного актера получился самым адекватным персонажем из всех. Что придает фильму не предусмотренный сценарием смысл.

Сценарист Тони Спиридакис, лично пережив такую же драму с ребенком-аутистом, писал фактически о себе, нещадно гипертрофируя градус отцовских терзаний и оправдывая все отцовские безумия самозабвенной любовью к маленькому существу с его хрупкой психикой.

Режиссер Тони Голдуин и актер Бобби Каннавале внесли свою мощную эмоциональную лепту, в результате за такого экранного папу постоянно страшно - что он еще учудит. И особенно страшно за его окружение - за врачей, пытающихся его урезонить, за маму, непонятно что нашедшую в этом вечно агрессивном субъекте, за попавшуюся под руку мебель и за беззащитного мальчика, растерянного и, что совершенно естественно, замкнувшегося в себе.

Кроме Вупи Голдберг, в этом звездном фильме снялись Роуз Бирн (мама Дженна), Вера Фармига в эпизодической роли давней возлюбленной папы Макса и неувядающий Роберт Де Ниро в роли его отца, дедушки Эзры Стэна, тоже беззаветно любящего внука и за него переживающего.

Стэн - человек с богатым прошлым: был поваром в ресторане, теперь служит швейцаром, но живет в хорошем доме на пленэре, наблюдая за семейной драмой как бы со стороны. Де Ниро - из той плеяды актеров, что уже своей харизмой сообщают фильму надежность и вескость высказываниям, пусть самым банальным. Роль для деда не прописана, ее нет, но само присутствие большого актера и содержательной личности на экране, несомненно, привлечет зрителя к его новому фильму. До зерна роли актер добирается только ближе к финалу, когда его герой признается сыну Максу в недостатке отцовского внимания.

Сцена, как все в этом фильме, где явный перебор по части самокопания, написана преувеличенно сентиментально, почти слезливо - что для столь личного высказывания сценариста, повторяю, естественно. Но мудрость, которую в полном интеллектуальном вакууме играет Де Ниро, приходит в конфликт с банальностями, которые он изрекает.

Несмотря на разочаровывающий финал, фильм безусловно стоит внимания - как слепок расхожей семейной драмы и как своевременное напоминание: в человеческом мире нет и не может быть "нормы". То, что иным кажется странностью, на самом деле окажется особым даром. В конце концов любой талант - отклонение от нормы, явление штучное и неповторимое. И в этом смысле углубленный интерес, который мировое кино теперь проявляет к нейроотличным людям, - знак нового гуманистически ориентированного времени.