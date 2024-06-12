8 лучших отечественных мультфильмов последних лет

Каждый год 12 июня мы все отмечаем День России — это отличный повод вспомнить самые яркие и любопытные проекты, вышедшие в нашей стране. Нас, любителей анимации, конечно же, больше всего интересуют мультфильмы — весёлые, яркие, познавательные и полезные для детей и даже для взрослых.

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Тлум.Ру собрал 8 российских анимационных проектов — как мультфильмов, так и мультсериалов — которые больше всего зацепили зрителей в 2022—2024 годах.

№ 1. «Чик-Чирикино»

Истории о птичьем семействе, живущем самой обычной жизнью, знакомой всем нам, стали настоящей сенсацией. Эти воробьи, прямо как люди, ходят на работу, в школу, в парки, музеи и по магазинам, путешествуют на автомобилях и решают свои дела.

№ 2. «Мини-мишки»

Хорошо знакомые нам герои в совершенно новой истории — Кеша, Тучка и Лисичка предстают перед нами в образе малышей, однако их дела — вполне себе взрослые. Им нужно научиться справляться со своими эмоциями, взаимодействовать с другими и реагировать на неприятные ситуации правильно. Любой маленький зритель узнает себя в этих героях.

№ 3. «Геройчики»

Вы когда-нибудь задумывались о том, чем занимаются ваши игрушки, когда вы уходите из комнаты? Возможно, они оживают и участвуют в своих собственных уникальных приключениях — спасают мир, помогают вам делать домашнее задание или разбираются со своими кукольными делами. Мальчик Рома, герой мультсериала, и не представляет, как много приключений происходит с его игрушками, когда он не видит.

№ 4. «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка»

Новое прочтение знакомой сказки. Людмила, как дочь великого князя, обладает не только выдающейся красотой, но и отвагой. Её возлюбленный Руслан — добрый и находчивый молодой человек, но им не быть вместе, ведь Людмилу крадёт злой волшебник Черномор.

№ 5. «Смешарики снимают кино»

«Смешарикам» уже двадцать с лишним лет, а они всё равно продолжают нас удивлять! Группа круглых героев решила создать собственную киностудию в своём небольшом городке, но с жанром определиться не могут: так много вариантов, так сложно выбрать! Среди выбранных направлений творчества — фэнтези, фантастика, вестерн, супергероика и мюзиклы, конечно же, в стиле Смешариков!

№ 6. «Сказочный патруль. Шоу продолжается»

Волшебницы Варя, Снежка, Алёнка и Маша, члены Сказочного патруля, начинают новое расследование: у брутальных гномов-рокеров похитили волшебный артефакт — электрогитару. Под подозрение попадают лесные эльфы, старинные враги гномов, но всё не так просто, как кажется на первый взгляд. Враги оказываются друзьями, а древние силы вмешиваются в простой, казалось бы, конфликт. Кстати, мультфильм сейчас идёт в кино, читайте наш обзор и смотрите новинку.

№ 7. «Детектив Финник»

Городок Берг скрывает множество тайн и загадок. Чудесные и немного пугающие события происходят здесь: часы вдруг резко останавливаются, внезапно по улице проезжает трамвай-призрак, в подворотнях появляются странные собаки. Но несмотря на все это, жители городка спят спокойно, зная, что они под защитой Финника, первого в мире детектива-домового. Своим уникальным методом проб и ошибок он берется за расследование таинственных происшествий и заодно помогает своим друзьям. О Финнике вышел как полнометражный мультфильм, так и анимационный сериал.

№ 8. «Яга и книга заклинаний»

Вышедший в 2023 году, мультфильм, делающий Бабу-Ягу главной героиней — забавный и весёлый экскурс в мир российских сказок. Яга, рыжеволосая ведьма, живущая с котом-изобретателем и домовыми на болотах Тридевятого царства, погружена в изучение магии. Она стремится найти украденную у неё Книгу Заклинаний, чтобы стать настоящей колдуньей. Так кто же настоящая злодейка в этой истории?