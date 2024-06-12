Топ фильмов об Александре Сергеевиче Пушкине

По всей стране продолжаются мероприятия, приуроченные к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Даже у тех, кто далёк от мира литературы, образ "солнца русской поэзии" ассоциируется с чем-то возвышенным и вдохновляющим. Пушкина давно нет в живых, но его образ неоднократно воссоздавался в кино.

© кадр из фильма

Благодаря этому новые поколения могут представить, как жил классик, каким он был, что вдохновляло его на создание бессмертных произведений. Вспомним наиболее яркие кинокартины, в которых так или иначе присутствует поэт:

"Разбудите Мухина!" (реж. — Я. Сегель), 1967

В этом фильме Александр Сергеевич присутствует в снах главного героя. Картина, к сожалению, не слишком известна массовому зрителю, поскольку сразу после выхода её забраковала комиссия.

Главный герой — машинист поезда метро по фамилии Мухин (эту роль играет Сергей Шакуров) видит яркие сны, в которых фигурируют великие люди из прошлых столетий. Приходит в видения машиниста и Пушкин.

"Наследница по прямой" (реж.—С. Соловьёв), 1982

Не зря говорят, что детские или юношеские впечатления самые яркие. Именно они надолго (а то и навсегда) откладываются в памяти и формируют наше дальнейшее мировоззрение. Девочка по имени Женя впечатляется поэзией Пушкина настолько, что не только изучает его биографию от и до, но и ищет в своей родословной свидетельства родства с поэтом.

"Пушкин. Последняя дуэль" (реж. — Н. Бондарчук), 2006

На "нулевые" пришёлся пик известности Сергея Безрукова. Шутки о том, что он обязан сыграть буквально каждого известного человека (а в противном случае этот человек просто не может считаться известным), передавались из уст в уста. Но кроме шуток, с ролью солнца русской поэзии Безруков справился превосходно. Образ Пушкина получился цельным настолько, что от него не отвлекает внешняя непохожесть актёра на Александра Сергеевича.

"Натали и Александр" (реж. — В. Щегольков), 2024

Этот сериал о жизни легендарного поэта зрителям только предстоит увидеть. Его покажет Первый канал. Новый проект откроет зрителям тайны личности Александра Сергеевича. Все мы хорошо знакомы с его творчеством, но не менее интересно то, как он умел любить, заботиться. В сериале отражена история любви Пушкина и Натали Гончаровой — его жены и музы. Она мечтала о простом женском счастье, а стала спутницей жизни самого прославленного поэта. Роль Александра Пушкина исполнил его тёзка Александр Зарядин, в Натали перевоплотилась Ксения Трейстер.