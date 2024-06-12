На экраны выходит фильм «Хозяин Алтайских гор»

Когда-то документальному кино у нас отдавались фирменные кинотеатры, на фильмы уровня "Лесной были" Згуриди или "Воспоминаний о будущем" Райнля к кассам тянулись очереди. Сегодня выйти на большие экраны удается считанным единицам, и сама культура общения с кинодокументом утеряна.

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Тем не менее такие фильмы, как "Реки" или "Байкал. Удивительные приключения Юмы" умудрились собрать своего любознательного зрителя. Теперь к немногим счастливцам, получившим выход в кинотеатры, добавился "Хозяин Алтайских гор" - фактически научно-популярная картина режиссеров Вадима Витовцева и Ильи Цыганова о красавце снежном барсе - вымирающей, занесенной в Красную книгу роскошной огромной кошке, обитающей только на горных кручах Центральной Азии.

Это итог трехлетних кинонаблюдений за одним из самых осторожных хищников планеты. Установленные на кручах Алтая "фотоловушки" улавливали живые приметы повседневного быта непуганых зверей, не смущая их покой, не нарушая их естественное поведение.

Авторы фильма даже оставили в кадре данные о номере камеры и температуре воздуха в момент съемки. Но задача этих "ловушек" - отнюдь не кинематографическая. Ученые наблюдают за жизнью живой природы, тщательно анализируя ситуации, в которых обитают раритетные звери - точнее, выживают в суровых условиях бескормицы, когда каждый пойманный изголодавшимся барсом козерог становится подарком судьбы.

Постепенно в фильме формируются свои герои. Хозяин здешних мест - мощный красавец барс, ирбис, которому ученые дали имя Турал. Поначалу одинокий охотник, он встретит подругу, станет отцом трех котят, но по традиции с достоинством удалится, предоставив матери самой заботиться о малышах, добывать им пропитание - охотиться, рискуя, что они, оставленные на произвол случая, погибнут. Подругу наблюдатели назовут Тана.

Будет в фильме и всегда драматичный сюжет смены поколений, когда стареющий барс встретит собственного подросшего сына, претендующего стать новым хозяином этих просторов. Простые природные процессы представляются величественными и непререкаемыми - они неизменно берут свое, человек может только к ним приспособиться, их наблюдать и изучать. Чем и занята группа ученых, и их труд, требующий внимания, терпения и такта по отношению к природе, вызывает огромное уважение.

Съемки проходили в Национальном парке Сайлюгемский с его пейзажами, кажется, не приспособленными ни для какой жизни: головокружительные кручи, заснеженные ущелья, скудная растительность, холода. Но именно здесь ведут свое существование ирбисы, постоянно преодолевая суровость такой жизни. Из трех родившихся барсят выживает один - это здесь норма. Остальные погибают от нехватки пищи. Поэтому сцены охоты, где ставкой каждый раз сама жизнь, выглядят в фильме так драматично, их не наигранный, естественный саспенс так силен.

"Самая красивая и грациозная дикая кошка на планете" - так характеризует снежного барса Николай Дроздов, один из закадровых комментаторов происходящего на экране. Второй комментатор - Константин Хабенский.



Все в этом фильме очень солидно и серьезно, снабжено выразительной музыкой, в которой пересвист ветра слит с горловым пением и просторным фортепианным разливом. Есть даже субтитры, которые расшифровывают переброску репликами. Эта предупредительность по отношению к будущим зрителям трогательна и во всех отношениях похвальна, хотя справедливости ради замечу: снявшиеся в фильме местные ученые, инспекторы, борцы с браконьерами говорят значительно разборчивее иных профессиональных актеров в игровых картинах последних лет.

Это называется культурой производства - еще один раритет, занесенный в Красную книгу отечественного кино.