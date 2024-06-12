Вышел трейлер мультфильма «Дикий робот»

Трейлер анимационного фильма «Дикий робот» (The Wild Robot) представила 11 июня 2024 года кинокомпания Universal Pictures. Это экранизация студией DreamWorks одноименного романа-бестстеллера 2016 года Питера Брауна.

© кадр из фильма

В нем рассказывает история робота ROZZUM 7134 (сокращенно «Роз»), который терпит кораблекрушение на необитаемом острове и должен научиться приспосабливаться к суровым природным условиям, постепенно выстраивая отношения с животными на острове и даже став приемным родителем для осиротевшего гусенка.

Главного героя озвучила Лупита Нионго, а других персонажей Педро Паскаль, Кэтрин О’Хара, Билл Найи, Кит Коннор, Стефани Сюй, Марк Хэмилл, Мэтт Берри, Винг Реймз и др. Режиссером и сценаристом мультфильма стал Крис Сандерс («Лило и Стич», «Как приручить дракона», «Семейка Крудс»).

В мировой прокат «Дикий робот» выйдет 12 сентября.