Питер Джексон присоединился к работе над аниме по «Властелину колец»

Питер Джексон и Фрэн Уолш присоединились к работе над анимационным фильмом «Властелин Колец: Война рохирримов» (The Lord Of The Rings: The War Of The Rohirrim) в качестве исполнительных продюсеров. Как пишет Screen Daily, об этом сообщил 11 июня 2024 года на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси продюсер проекта Филипп Бойенс.

© Warner Bros/New Line Cinema

- Они — мои давние творческие партнеры и создатели визуального мира «Властелина колец», — сказал Бойенс, который вместе с Джексоном и Уолшем написал оригинальную трилогию «Властелин колец» и последующую трилогию «Хоббит». - Они с самого начала были большими сторонниками этого фильма; они немного оставались в тени, но я с гордостью сообщаю, что они были с нами все это время и фактически являются нашими исполнительными продюсерами.



Производством анимационного фильма занимаются Warner Bros и New Line Cinema, а режиссером является Кэндзи Камияма (создатель аниме-сериалов «Призрак в доспехах», «Восточный Эдем» и других). Журналистам был показан 20-минутный фрагмент мультфильма, выход которого в мировой прокат запланирован на 12 декабря.

- Мы не хотели делать анимационную версию фильма Питера Джексона», — рассказал испонительный продюсре Джейсон ДеМарко.- «Мы хотели сделать полнометражный анимационный фильм Кендзи Камиямы, который живет в этом мире. Это сложная задача, которая требует тщательного балансирования между двумя типами кинопроизводства, которые раньше не сталкивались подобным образом.



«Властелин Колец: Война рохирримов» — полнометражный аниме-фильм. Сценарий написали Фиби Гиттинс и Арти Папагеоргиу по мотивам произведений Дж.Р.Р. Толкина. Действие происходит за 183 года до событий первой кинотрилогии. Фильм расскажет историю Геры, дочери вспыльчивого короля Рохана, когда она и ее отец защищают свое королевство от армии дунландцев.

Персонажей мультфильма озвучили Гайа Уайаз, Брайан Кокс, Лоррейн Эшборн, Миранда Отто, Шон Дули, Люк Паскуалино, Майкл Уилдман и другие.

"ИнтерМедиа" напоминает, что недавно было объявлено о начале работы над фильмом "Охота на Голлума", сопродюсером которого также станет Питер Джексон, а Иэн Маккеллен выразил желание снова сыграть Гэндальфа.