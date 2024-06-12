Режиссер Pixar считает, что 3D-мультфильмам не нужны игровые ремейки

Режиссер знаковых проектов студии Pixar («Корпорация монстров», «Вверх», «Головоломка») и ее креативный директор Пит Доктер считает, что анимационные картины не нуждаются в live-action экранизациях, так как эти истории срабатывают именно в форме 3D-мультфильмов.

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В интервью журналу Time постановщика спросили рассматривала ли студия идею пересъемок своих картин с живыми актерами.

«Нет. Возможно, мне прилетит за такие слова, но меня это беспокоит. Мне нравится снимать фильмы, которые оригинальны и уникальны сами по себе. Переделывать их лично мне не очень интересно», – отметил Доктер.



Он также прокомментировал фанатское движение в соцсетях, призывающее снять игровой ремейк «Рататуя» со звездой «Претендентов» Джошом О’Коннором в главной роли. Сам актер, очень похожий на повара Лингвини, неоднократно высказывал свою любовь к мультфильму. По мнению Доктера, проблема заключается в том, чтобы сделать милую реалистичную крысу.

«Это было бы тяжело. Многое из того, что мы создаем, работает только благодаря правилам анимированного мира. Итак, если вы войдете в парящий дом, ваш разум скажет: “Подожди секунду. Подожди. Дома очень тяжелые. Как воздушные шары поднимают дом?” Но если у вас есть мультяшный парень и он стоит в доме, вы говорите: “Хорошо, я верю в это”. Миры, которые мы построили, нелегко трансформировать», – сказал режиссер.



Disney, в сотрудничестве с которой Pixar создала большинство своих главных хитов, уже снял более 20 ремейков собственной анимационной классики. Пиксаровские проекты этим процессом пока затронуты не были. В скором времени начнутся съемки ремейка «Моаны», созданной Walt Disney Animation Studios.