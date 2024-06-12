12 июня состоялась премьера двух первых эпизодов детективного сериала «Презумпция невиновности» с Джейком Джилленхолом. Всего в шоу войдёт восемь эпизодов — последний выйдет 26 июля. Проект доступен для просмотра в стриминговом сервисе Apple TV+.

Сериал «Презумпция невиновности» основан на одноимённом бестселлере The New York Times автора Скотта Туроу, который рассказывает о женатом окружном прокуроре из Чикаго по имени Расти Савич. Он вынужден расследовать убийство своей коллеги и любовницы Каролин, в какой-то момент став главным подозреваемым в деле.

Также в проекте сыграли Тейт Бёрчмор («Расцвет династии Лэйкерс»), Питер Сарсгаард («Ключ от всех дверей»), Роберта Бэссин («Бесстыжие») и другие актёры. Режиссёрами выступили Анне Севитски и Грег Яйтанс.